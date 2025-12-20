Українські воїни уразили склад військової техніки армії РФ
Українські воїни уразили склад військової техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2025 року
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1396 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 19 грудня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 195 610 (+1 090) осіб

  • танків — 11 433 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 769 (+1) од.

  • артилерійських систем — 35 287 (+37) од.

  • РСЗВ — 1 575 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 263 (+0) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 488 (+346) од.

  • крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 721 (+130) од.

  • спеціальна техніка — 4 028 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши 4 ракети.

Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 — з реактивних систем залпового вогню.

