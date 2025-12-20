Українські воїни уразили склад військової техніки армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували склад зберігання військової техніки, два пункти управління та ще один важливий об’єкт російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1396 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 19 грудня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 20 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 195 610 (+1 090) осіб
танків — 11 433 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 769 (+1) од.
артилерійських систем — 35 287 (+37) од.
РСЗВ — 1 575 (+1) од.
засоби ППО — 1 263 (+0) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 488 (+346) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 721 (+130) од.
спеціальна техніка — 4 028 (+1) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 55 авіаційних ударів, скинувши 150 керованих авіаційних бомб та задіявши 4 ракети.
Крім цього, залучили для ураження 4597 дронів-камікадзе та здійснили 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 96 — з реактивних систем залпового вогню.
