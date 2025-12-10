Ми захопили великий танкер біля узбережжя Венесуели — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США захопили танкер поблизу берегів Венесуели.
Головні тези:
- США захопили танкер біля узбережжя Венесуели, що може ускладнити експорт венесуельської нафти.
- Дії США вже назвали спробою захоплення нафтових резервів Венесуели, що є одними з найбільших у світі.
- Захоплення танкера відбулося в контексті присудження Нобелівської премії миру венесуельській опозиційній лідерці Марії Коріна Мачадо.
Трамп похвалився захопленням танкера поблизу узбережжя Венесуели
Трамп розказав журналістам про захоплення танкера.
Раніше у медіа з’явилися повідомлення, що 10 грудня американські військові перехопили та взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.
Більшість венесуельської нафти експортується до Китаю, зазвичай через посередників та зі значними знижками через ризики, пов’язані з американськими обмеженнями.
Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA та профільні міністерства поки що не надали заяв. Проте у Венесуелі дії США вже назвали спробою захопити нафтові резерви країни, одні з найбільших у світі.
До речі, захоплення танкера відбулося у той самий день, коли лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру.
Зазначимо, що державна PDVSA контролює нафтову промисловість Венесуели та співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з американською Chevron Corp., яка має спільні проєкти з видобутку нафти. США надають Chevron ліцензію, що звільняє компанію від санкцій.
