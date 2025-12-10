Ми захопили великий танкер біля узбережжя Венесуели — Трамп

Трамп похвалився захопленням танкера поблизу узбережжя Венесуели

Трамп розказав журналістам про захоплення танкера.

Ми щойно захопили танкер на узбережжі Венесуели. Великий танкер, найбільший з усіх, що коли-небудь захоплювали. Дональд Трамп Президент США

Раніше у медіа з’явилися повідомлення, що 10 грудня американські військові перехопили та взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, захоплення танкера може серйозно ускладнити експорт венесуельської нафти, оскільки інші перевізники через ризик санкцій можуть уникати завантаження її вантажів. Поширити

Більшість венесуельської нафти експортується до Китаю, зазвичай через посередників та зі значними знижками через ризики, пов’язані з американськими обмеженнями.

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA та профільні міністерства поки що не надали заяв. Проте у Венесуелі дії США вже назвали спробою захопити нафтові резерви країни, одні з найбільших у світі.

До речі, захоплення танкера відбулося у той самий день, коли лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру.