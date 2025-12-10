Мы захватили большой танкер у побережья Венесуэлы — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США захватили танкер у берегов Венесуэлы.

Трамп похвастался захватом танкера у побережья Венесуэлы

Трамп рассказал журналистам о захвате танкера.

Мы только что захватили танкер на побережье Венесуэлы. Большой танкер, самый большой из всех когда-либо захватывавших. Дональд Трамп Президент США

Ранее в медиа появились сообщения, что 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль находившийся под санкциями нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно усложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов. Поделиться

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства пока не подали заявления. Однако в Венесуэле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из самых больших в мире.

Кстати, захват танкера произошел в тот же день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.