Мы захватили большой танкер у побережья Венесуэлы — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США захватили танкер у берегов Венесуэлы.
Главные тезисы
- США захватили танкер у берегов Венесуэлы, что может привести к осложнениям в экспорте венесуэльской нефти.
- Захват танкера осужден как попытка захвата нефтяных резервов Венесуэлы, которые являются одними из самых крупных в мире.
- Действия США в контексте захвата танкера приходят после присуждения Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному лидеру Марии Корина Мачадо.
Трамп похвастался захватом танкера у побережья Венесуэлы
Трамп рассказал журналистам о захвате танкера.
Ранее в медиа появились сообщения, что 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль находившийся под санкциями нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.
Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.
Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства пока не подали заявления. Однако в Венесуэле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из самых больших в мире.
Кстати, захват танкера произошел в тот же день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.
Отметим, что государственная PDVSA контролирует нефтяную промышленность Венесуэлы и сотрудничает с международными партнерами, в частности, с американской Chevron Corp., которая имеет общие проекты по добыче нефти. США предоставляют Chevron лицензию, освобождающую компанию от санкций.
