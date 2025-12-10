Мы захватили большой танкер у побережья Венесуэлы — Трамп
Категория
Политика
Дата публикации

Мы захватили большой танкер у побережья Венесуэлы — Трамп

Трамп
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что США захватили танкер у берегов Венесуэлы.

Главные тезисы

  • США захватили танкер у берегов Венесуэлы, что может привести к осложнениям в экспорте венесуэльской нефти.
  • Захват танкера осужден как попытка захвата нефтяных резервов Венесуэлы, которые являются одними из самых крупных в мире.
  • Действия США в контексте захвата танкера приходят после присуждения Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному лидеру Марии Корина Мачадо.

Трамп похвастался захватом танкера у побережья Венесуэлы

Трамп рассказал журналистам о захвате танкера.

Мы только что захватили танкер на побережье Венесуэлы. Большой танкер, самый большой из всех когда-либо захватывавших.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ранее в медиа появились сообщения, что 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль находившийся под санкциями нефтяной танкер у берегов Венесуэлы.

По данным источников, знакомых с ситуацией, захват танкера может серьезно усложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA и профильные министерства пока не подали заявления. Однако в Венесуэле действия США уже назвали попыткой захватить нефтяные резервы страны, одни из самых больших в мире.

Кстати, захват танкера произошел в тот же день, когда лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира.

Отметим, что государственная PDVSA контролирует нефтяную промышленность Венесуэлы и сотрудничает с международными партнерами, в частности, с американской Chevron Corp., которая имеет общие проекты по добыче нефти. США предоставляют Chevron лицензию, освобождающую компанию от санкций.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выразил оптимизм насчет заключения соглашения об окончании войны РФ против Украины
The White House
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Размер победит". Трамп озвучил прогноз касательно российско-украинской войны
Трамп прогнозирует победу России в войне
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа запланировали ввести новые требования насчет въезда иностранных туристов в США
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?