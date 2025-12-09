"Размер победит". Трамп озвучил прогноз касательно российско-украинской войны
Категория
Политика
Дата публикации

"Размер победит". Трамп озвучил прогноз касательно российско-украинской войны

Трамп прогнозирует победу России в войне
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что не верит в победу Украины над Россией на поле боя, поскольку она намного меньше своего противника и не имеет достаточно сил.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп-младший предупредил, что его отец может отказаться от попыток завершить эту войну.
  • Лидеры Европы верят, что президент США еще вернется к своей проукраинской позиции.

Трамп прогнозирует победу России в войне

Глава Белого дома снова начал жаловаться, что вроде бы команда украинского лидера Владимира Зеленского даже не читала потенциальное "мирное соглашение".

Он также обратил внимание на то, что Россия гораздо больше, и "размер", по его убеждению, должен победить.

Знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что у России есть преимущество. И они всегда его имели. Они гораздо больше. Они гораздо сильнее в этом смысле. Я очень ценю народ Украины и войско Украины за их, знаете ли, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, американский лидер решил прокомментировать заявление своего сына Дональда Трампа-младшего.

Последний недавно намекнул на возможность того, что президент США дистанцируется от российско-украинской войны, поскольку он не может остановить ее.

Это не совсем так, — заявил Дональд Трамп, однако не объяснил, о чем идет речь.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время пришло". Трамп выдвинул Украине новое циничное требование
Трамп снова склоняет Украину к капитуляции
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это неприемлемо". Мерц публично бросил вызов Трампу
Мерц не скрывает своего возмущения
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС ускорит создание "трибунала для Путина"
"Трибунал для Путина" в конце концов будет создан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?