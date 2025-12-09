"Размер победит". Трамп озвучил прогноз касательно российско-украинской войны

Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что не верит в победу Украины над Россией на поле боя, поскольку она намного меньше своего противника и не имеет достаточно сил.

Трамп прогнозирует победу России в войне

Глава Белого дома снова начал жаловаться, что вроде бы команда украинского лидера Владимира Зеленского даже не читала потенциальное "мирное соглашение".

Он также обратил внимание на то, что Россия гораздо больше, и "размер", по его убеждению, должен победить.

Знаете, они должны играть по правилам. Если они не читают соглашения, потенциальные соглашения, знаете, это нелегко с Россией, потому что у России есть преимущество. И они всегда его имели. Они гораздо больше. Они гораздо сильнее в этом смысле. Я очень ценю народ Украины и войско Украины за их, знаете ли, храбрость и за борьбу и все такое. Но знаете, в какой-то момент размер победит, как правило. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, американский лидер решил прокомментировать заявление своего сына Дональда Трампа-младшего.

Последний недавно намекнул на возможность того, что президент США дистанцируется от российско-украинской войны, поскольку он не может остановить ее.