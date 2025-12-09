Американский лидер Дональд Трамп откровенно признался, что не верит в победу Украины над Россией на поле боя, поскольку она намного меньше своего противника и не имеет достаточно сил.
Главные тезисы
- Дональд Трамп-младший предупредил, что его отец может отказаться от попыток завершить эту войну.
- Лидеры Европы верят, что президент США еще вернется к своей проукраинской позиции.
Трамп прогнозирует победу России в войне
Глава Белого дома снова начал жаловаться, что вроде бы команда украинского лидера Владимира Зеленского даже не читала потенциальное "мирное соглашение".
Он также обратил внимание на то, что Россия гораздо больше, и "размер", по его убеждению, должен победить.
Кроме того, американский лидер решил прокомментировать заявление своего сына Дональда Трампа-младшего.
Последний недавно намекнул на возможность того, что президент США дистанцируется от российско-украинской войны, поскольку он не может остановить ее.
