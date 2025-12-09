"Время пришло". Трамп выдвинул Украине новое циничное требование
"Время пришло". Трамп выдвинул Украине новое циничное требование

Трамп снова склоняет Украину к капитуляции
Читати українською
Источник:  Politico

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что "пришло время" для того, чтобы Украина провела президентские выборы. По его убеждению, российская война для этого не помеха.

Главные тезисы

  • Трамп назвал ситуацию в Украине недемократической и соврал, что она проигрывает войну.
  • Более того, он утверждает, что Крым окружает океан.

Трамп снова склоняет Украину к капитуляции

Американская журналистка поинтересовались у главы Белого дома, пора ли Украине провести выборы.

Трамп ответил утвердительно, обратив внимание на то, что "прошло много времени" с момента предыдущих выборов президента.

Да, я думаю, что время пришло. Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что украинский народ... должен иметь этот выбор. И, может быть, Зеленский выиграл бы.

Дональд Трамп

Президент США

Президент США

Он также начал цинично врать, что ситуация "доходит до того, что это уже не демократия".

На этом глава Белого дома не остановился, а также начал придумывать, что Украина проигрывает войну, а Россия захватила “25%” ее территорий.

Что касается Крыма, то Трамп неожиданно заявил, что его с четырех сторон окружает океан, а с Украиной он соединен лишь маленьким перешейком.

Крым огромен, но он соединяется с той частью Украины, о которой мы сейчас говорим, правда? — через маленький узкий перешеек. Это с четырех сторон океан, в самой теплой части. Там лучшая погода, все самое лучше.

Дональд Трамп

Президент США

Президент США

