"Час настав". Трамп висунув Україні нову цинічну вимогу
"Час настав". Трамп висунув Україні нову цинічну вимогу

Трамп
Джерело:  Politico

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що "настав час" для того, щоб Україна провела президентські вибори. На його переконання, російська війна для цього не завада.

Головні тези:

  • Трамп називає ситуацію в Україні недемократичною та збрехав, що вона програє війну.
  • Ба більше, він стверджує, що Крим оточує океан.

Трамп знову схиляє Україну до капітуляції

Американська журналістка поцікавилися в очільника Білого дому, чи настав час Україні провести вибори.

Трамп відповів ствердно, звернувши увагу на те, що "минуло багато часу" з моменту попередніх виборів президента.

Так, я думаю, що час настав. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би.

Він також почав цинічно брехати, що наразі ситуація "доходить до того, що це вже не демократія".

На цьому очільник Білого дому не зупинився, а також почав вигадувати, що Україна програє війну, а Росія захопила “25%” її територій.

Щодо Криму, Трамп неочікувано заявив, що його з чотирьох боків оточує океан, а з Україною він зʼєднаний лише маленьким перешийком.

Крим величезний, але він з’єднується з тією частиною України, про яку ми зараз говоримо, правда ж? — через маленький вузький перешийок. Це з чотирьох боків океан, у найтеплішій частині. Там найкраща погода, найкраще — все.

