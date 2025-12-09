"Это неприемлемо". Мерц публично бросил вызов Трампу
Категория
Политика
Дата публикации

"Это неприемлемо". Мерц публично бросил вызов Трампу

Мерц не скрывает своего возмущения
Источник:  The Guardian

Немецкий лидер Фридрих Мерц четко дал понять, что некоторые части стратегии национальной безопасности США "неприемлемы" с точки зрения Европы. Свою позицию на этот счет он озвучил во время визита на землю Рейнланд-Пфальц.

Главные тезисы

  • Канцлер считает нелегитимным лозунг "только Америка".
  • Он не хочет, чтобы Германия теряла такого союзника, как США.

Мерц не скрывает своего возмущения

Канцлер ФРГ решил прокомментировать недавние громкие заявления США, в частности, относительно их новой стратегии национальной безопасности.

По словам Фридриха Мерца, его не удивила стратегия "по сути", особенно если связывать ее с мюнхенской речью вице-президента Дж. Д. Венса в начале 2020 года.

Немецкий лидер обратил внимание на то, что Вэнс озвучивал идентичные тезисы, выступая за подход "Америка превыше всего".

Мерц также публично признал тот факт, что некоторые элементы новой стратегии национальной безопасности США неприемлемы для Европейского союза.

На этом фоне он призвал главу Белого дома избегать самодеятельности.

Что-то из этого можно понять, что-то можно принять, а что-то — это неприемлемо с европейской точки зрения. Это подтверждает мою оценку, что мы в Европе, а значит, и в Германии, должны стать гораздо независимее США с точки зрения политики безопасности.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

