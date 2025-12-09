"Это неприемлемо". Мерц публично бросил вызов Трампу

Немецкий лидер Фридрих Мерц четко дал понять, что некоторые части стратегии национальной безопасности США "неприемлемы" с точки зрения Европы. Свою позицию на этот счет он озвучил во время визита на землю Рейнланд-Пфальц.
Главные тезисы
- Канцлер считает нелегитимным лозунг "только Америка".
- Он не хочет, чтобы Германия теряла такого союзника, как США.
Мерц не скрывает своего возмущения
Канцлер ФРГ решил прокомментировать недавние громкие заявления США, в частности, относительно их новой стратегии национальной безопасности.
По словам Фридриха Мерца, его не удивила стратегия "по сути", особенно если связывать ее с мюнхенской речью вице-президента Дж. Д. Венса в начале 2020 года.
Немецкий лидер обратил внимание на то, что Вэнс озвучивал идентичные тезисы, выступая за подход "Америка превыше всего".
Мерц также публично признал тот факт, что некоторые элементы новой стратегии национальной безопасности США неприемлемы для Европейского союза.
На этом фоне он призвал главу Белого дома избегать самодеятельности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-