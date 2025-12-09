"Це неприйнятно". Мерц публічно кинув виклик Трампу

Німецький лідер Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що деякі частини стратегії національної безпеки США є "неприйнятними" з точки зору Європи. Свою позицію з цього приводу він озвучив під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц.

Мерц не приховує свого обурення

Канцлер ФРН вирішив прокоментував нещодавні гучні заяви США, зокрема щодо їхньої нової стратегії національної безпеки.

За словами Фрідріха Мерца, його не здивувала стратегія "по суті", особливо, якщо пов’язувати її з мюнхенською промовою віце-президента Дж. Д. Венса на початку 2020 року.

Німецький лідер звернув увагу на те, що Венс озвучував ідентичні тези, виступаючи за підхід "Америка понад усе".

Мерц також публічно визнав той факт, що окремі елементи нової стратегії національної безпеки США неприйнятні для Європейського союзу.

На цьому тлі він закликав очільника Білого дому уникати самодіяльності.