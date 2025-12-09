"Тупі лярви". Бріжит Макрон образила французьких протестувальниць
"Тупі лярви". Бріжит Макрон образила французьких протестувальниць

Бріжит Макрон знову в центрі скандалу
Read in English
Джерело:  Politico

Перша леді Франції Бріжит Макрон спровокувала гучний скандал після свого обурливого висловлювання щодо феміністичних протестувальниць. Вона назвала їх "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".

Головні тези:

  • Бріжит Макрон потрапила під шквал критики після свого жорсткого висловлювання.
  • Скандал навколо коміка Арі Абіттана вказує на напружену ситуацію в Франції.

Бріжит Макрон знову в центрі скандалу

Журналісти звертають увагу на те, що за лаштунками комедійного шоу дружина французького лідера неочікувано для всіх назвала феміністичних протестувальниць "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".

Таблоїд Public опублікував відео, на якому Бріжит Макрон цікавиться в коміка Арі Абіттана перед його виступом, як у нього справи.

Останній заявляє, що "боїться", ймовірно, маючи на увазі можливість переривання його шоу протестувальницями.

На це перша леді Франції відповіла: "Якщо будуть тупі ляври — ми їх викинемо".

Що важливо розуміти, комік Арі Абіттан нещодавно вирушив у свій перший тур після того, як слідчі судді вирішили не пред'являти йому звинувачення у зґвалтуванні.

Проти повернення Абіттана протестувала феміністична група Nous Toutes, члени якої перервали концерт, щоб засудити те, що вони назвали "комунікаційною кампанією, спрямованою на те, щоб зобразити його як травмовану людину, принижуючи і зневажаючи жертву".

