"Тупі лярви". Бріжит Макрон образила французьких протестувальниць

Перша леді Франції Бріжит Макрон спровокувала гучний скандал після свого обурливого висловлювання щодо феміністичних протестувальниць. Вона назвала їх "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".
Головні тези:
- Бріжит Макрон потрапила під шквал критики після свого жорсткого висловлювання.
- Скандал навколо коміка Арі Абіттана вказує на напружену ситуацію в Франції.
Бріжит Макрон знову в центрі скандалу
Журналісти звертають увагу на те, що за лаштунками комедійного шоу дружина французького лідера неочікувано для всіх назвала феміністичних протестувальниць "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".
Останній заявляє, що "боїться", ймовірно, маючи на увазі можливість переривання його шоу протестувальницями.
Що важливо розуміти, комік Арі Абіттан нещодавно вирушив у свій перший тур після того, як слідчі судді вирішили не пред'являти йому звинувачення у зґвалтуванні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-