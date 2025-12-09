"Тупі лярви". Бріжит Макрон образила французьких протестувальниць

Перша леді Франції Бріжит Макрон спровокувала гучний скандал після свого обурливого висловлювання щодо феміністичних протестувальниць. Вона назвала їх "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".

Бріжит Макрон знову в центрі скандалу

Журналісти звертають увагу на те, що за лаштунками комедійного шоу дружина французького лідера неочікувано для всіх назвала феміністичних протестувальниць "sales connes", що приблизно перекладається як "тупі лярви".

Таблоїд Public опублікував відео, на якому Бріжит Макрон цікавиться в коміка Арі Абіттана перед його виступом, як у нього справи. Поширити

Останній заявляє, що "боїться", ймовірно, маючи на увазі можливість переривання його шоу протестувальницями.

На це перша леді Франції відповіла: "Якщо будуть тупі ляври — ми їх викинемо". Поширити

Що важливо розуміти, комік Арі Абіттан нещодавно вирушив у свій перший тур після того, як слідчі судді вирішили не пред'являти йому звинувачення у зґвалтуванні.