"Найгірший сценарій". Макрон почав погрожувати Китаю

Французький лідер Еммануель Макрон розповів журналістам, що в межах свого державного візиту до Китаю погрожував офіційному Пекіну введенням мит, якщо той не скоротить дефіциту торговельного балансу КНР з ЄС.

Чого Макрон добивається від Китаю

Як повідомляє видання Les Echos, президент Франції під час нещодавнього візиту до КНР закликав офіційний Пекін посилити співпрацю в питаннях "нестійких" глобальних торговельних дисбалансів, геополітики та навколишнього середовища.

Макрон також хотів пояснити Китаю, що його торговельний профіцит є нестійким, адже вони “вбивають” своїх власних клієнтів, насамперед припинивши імпортувати великі обсяги товарів з наших країн.

Я сказав їм, що якщо вони не відреагують, ми, європейці, будемо змушені в найближчі місяці вжити жорстких заходів, наслідуючи приклад США, таких як введення мит на китайські товари. Еммануель Макрон Президент Франції

Він звернув увагу на те, що дефіцит торгівлі товарами Євросоюзу з КНР збільшився майже на 60% протягом останніх 6 років.

Ба більше, вказано, що торговельний баланс Франції з КНР також не припиняє зростати.

Макрон не заперечує той факт, що наразі європейська промисловість опинилися в дійсно скрутному становищі.