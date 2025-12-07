"Найгірший сценарій". Макрон почав погрожувати Китаю
"Найгірший сценарій". Макрон почав погрожувати Китаю

Макрон
Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон розповів журналістам, що в межах свого державного візиту до Китаю погрожував офіційному Пекіну введенням мит, якщо той не скоротить дефіциту торговельного балансу КНР з ЄС.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон заявив, що ЄС перетворився на “ринок коригування” між США та КНР.
  • На його думку, для блоку це найгірший сценарій.

Чого Макрон добивається від Китаю

Як повідомляє видання Les Echos, президент Франції під час нещодавнього візиту до КНР закликав офіційний Пекін посилити співпрацю в питаннях "нестійких" глобальних торговельних дисбалансів, геополітики та навколишнього середовища.

Макрон також хотів пояснити Китаю, що його торговельний профіцит є нестійким, адже вони “вбивають” своїх власних клієнтів, насамперед припинивши імпортувати великі обсяги товарів з наших країн.

Я сказав їм, що якщо вони не відреагують, ми, європейці, будемо змушені в найближчі місяці вжити жорстких заходів, наслідуючи приклад США, таких як введення мит на китайські товари.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Він звернув увагу на те, що дефіцит торгівлі товарами Євросоюзу з КНР збільшився майже на 60% протягом останніх 6 років.

Ба більше, вказано, що торговельний баланс Франції з КНР також не припиняє зростати.

Макрон не заперечує той факт, що наразі європейська промисловість опинилися в дійсно скрутному становищі.

Сьогодні ми опинилися між двома вогнями, і це питання життя і смерті для європейської промисловості. Ми стали ринком коригування, і це найгірший сценарій.

