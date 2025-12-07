"Найгірший сценарій". Макрон почав погрожувати Китаю

Французький лідер Еммануель Макрон розповів журналістам, що в межах свого державного візиту до Китаю погрожував офіційному Пекіну введенням мит, якщо той не скоротить дефіциту торговельного балансу КНР з ЄС.
Головні тези:
- Еммануель Макрон заявив, що ЄС перетворився на “ринок коригування” між США та КНР.
- На його думку, для блоку це найгірший сценарій.
Чого Макрон добивається від Китаю
Як повідомляє видання Les Echos, президент Франції під час нещодавнього візиту до КНР закликав офіційний Пекін посилити співпрацю в питаннях "нестійких" глобальних торговельних дисбалансів, геополітики та навколишнього середовища.
Макрон також хотів пояснити Китаю, що його торговельний профіцит є нестійким, адже вони “вбивають” своїх власних клієнтів, насамперед припинивши імпортувати великі обсяги товарів з наших країн.
Він звернув увагу на те, що дефіцит торгівлі товарами Євросоюзу з КНР збільшився майже на 60% протягом останніх 6 років.
Ба більше, вказано, що торговельний баланс Франції з КНР також не припиняє зростати.
Макрон не заперечує той факт, що наразі європейська промисловість опинилися в дійсно скрутному становищі.
