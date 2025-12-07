"Худший сценарий". Макрон начал угрожать Китаю

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал журналистам, что в рамках своего государственного визита в Китай угрожал официальному Пекину введением пошлин, если тот не сократит дефицит торгового баланса КНР с ЕС.

Чего Макрон добивается от Китая

Как сообщает издание Les Echos, президент Франции во время недавнего визита в КНР призвал официальный Пекин усилить сотрудничество по "неустойчивым" глобальным торговым дисбалансам, геополитике и окружающей среде.

Макрон также хотел объяснить Китаю, что его торговый профицит неустойчив, ведь они "убивают" своих собственных клиентов, прежде всего прекратив импортировать большие объемы товаров из наших стран.

Я сказал им, что если они не отреагируют, мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры, следуя примеру США, такие как введение пошлин на китайские товары. Эммануэль Макрон Президент Франции

Он обратил внимание на то, что дефицит торговли товарами Евросоюза с КНР увеличился почти на 60% за последние 6 лет.

Более того, указано, что торговый баланс Франции с КНР также не перестает расти.

Макрон не отрицает тот факт, что сейчас европейская промышленность оказалась в действительно затруднительном положении.