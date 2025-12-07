"Худший сценарий". Макрон начал угрожать Китаю

Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал журналистам, что в рамках своего государственного визита в Китай угрожал официальному Пекину введением пошлин, если тот не сократит дефицит торгового баланса КНР с ЕС.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон заявил, что ЕС превратился в "рынок корректировки" между США и КНР.
- По его мнению, для блока это худший сценарий.
Чего Макрон добивается от Китая
Как сообщает издание Les Echos, президент Франции во время недавнего визита в КНР призвал официальный Пекин усилить сотрудничество по "неустойчивым" глобальным торговым дисбалансам, геополитике и окружающей среде.
Макрон также хотел объяснить Китаю, что его торговый профицит неустойчив, ведь они "убивают" своих собственных клиентов, прежде всего прекратив импортировать большие объемы товаров из наших стран.
Он обратил внимание на то, что дефицит торговли товарами Евросоюза с КНР увеличился почти на 60% за последние 6 лет.
Более того, указано, что торговый баланс Франции с КНР также не перестает расти.
Макрон не отрицает тот факт, что сейчас европейская промышленность оказалась в действительно затруднительном положении.
