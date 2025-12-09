"Тупые лярвы". Брижит Макрон оскорбила французских протестующих

Первая леди Франции Брижит Макрон спровоцировала громкий скандал после своего возмутительного высказывания по поводу феминистических протестующих. Она назвала их "sales connes", что примерно переводится как "тупые лярвы".

Брижит Макрон снова в центре скандала

Журналисты обращают внимание на то, что за кулисами комедийного шоу жена французского лидера неожиданно для всех назвала феминистических протестующих "sales connes", которая примерно переводится как "тупые лярвы".

Таблоид Public опубликовал видео, на котором Брижит Макрон интересуется у комика Ари Абиттана перед его выступлением, как у него дела.

Последний заявляет, что "боится", вероятно, имея в виду возможность прерывания его шоу протестующими.

На это первая леди Франции ответила: "Если будут тупые лявры — мы их выбросим". Поделиться

Что важно понимать, комик Ари Абиттан недавно отправился в свой первый тур после того, как следователи решили не предъявлять ему обвинения в изнасиловании.