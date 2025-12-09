"Тупые лярвы". Брижит Макрон оскорбила французских протестующих
"Тупые лярвы". Брижит Макрон оскорбила французских протестующих

Брижит Макрон снова в центре скандала
Источник:  Politico

Первая леди Франции Брижит Макрон спровоцировала громкий скандал после своего возмутительного высказывания по поводу феминистических протестующих. Она назвала их "sales connes", что примерно переводится как "тупые лярвы".

Главные тезисы

  • Брижит Макрон попала под шквал критики после жесткого выражения.
  • Скандал вокруг комика Ари Абиттона указывает на напряженную ситуацию во Франции.

Брижит Макрон снова в центре скандала

Журналисты обращают внимание на то, что за кулисами комедийного шоу жена французского лидера неожиданно для всех назвала феминистических протестующих "sales connes", которая примерно переводится как "тупые лярвы".

Таблоид Public опубликовал видео, на котором Брижит Макрон интересуется у комика Ари Абиттана перед его выступлением, как у него дела.

Последний заявляет, что "боится", вероятно, имея в виду возможность прерывания его шоу протестующими.

На это первая леди Франции ответила: "Если будут тупые лявры — мы их выбросим".

Что важно понимать, комик Ари Абиттан недавно отправился в свой первый тур после того, как следователи решили не предъявлять ему обвинения в изнасиловании.

Против возвращения Абиттана протестовала феминистическая группа Nous Toutes, члены которой прервали концерт, чтобы осудить то, что они назвали "коммуникационной кампанией, направленной на то, чтобы изобразить его как травмированного человека, унижая и презирая жертву".

