Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що не вірить у перемогу України над Росією на полі бою, оскільки вона набагато менша за свого противника та має недостатньо сил.
Головні тези:
- Дональд Трамп-молодший попередив, що його батько може відмовитися від спроб завершити цю війну.
- Лідери Європи вірять, що президент США ще повернеться до своєї проукраїнської позиції.
Трамп прогнозує перемогу Росії у війні
Очільник Білого дому знову почав скаржитися, що начебто команда українського лідера Володимира Зеленського навіть не читала потенційну "мирну угоду".
Він також звернув увагу на те, що Росія набагато більша, і "розмір", на його переконання, повинна перемогти.
Окрім того, американський лідер вирішив прокоментувати заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого.
Останній нещодавно натякнув на можливість президента США дистанціюватися від російсько-української війни, оскільки він не може її зупинити.
