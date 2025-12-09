"Розмір переможе". Трамп озвучив прогноз щодо російсько-української війни

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався, що не вірить у перемогу України над Росією на полі бою, оскільки вона набагато менша за свого противника та має недостатньо сил.

Трамп прогнозує перемогу Росії у війні

Очільник Білого дому знову почав скаржитися, що начебто команда українського лідера Володимира Зеленського навіть не читала потенційну "мирну угоду".

Він також звернув увагу на те, що Росія набагато більша, і "розмір", на його переконання, повинна перемогти.

Знаєте, вони мають грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це нелегко з Росією, бо Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, американський лідер вирішив прокоментувати заяву свого сина Дональда Трампа-молодшого.

Останній нещодавно натякнув на можливість президента США дистанціюватися від російсько-української війни, оскільки він не може її зупинити.