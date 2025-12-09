ЄС пришвидшить створення "трибуналу для Путіна"

Офіційний Брюссель не збирається відмовлятися від ідеї необхідності повної відповідальності Росії за злочини проти України. З цією метою Євросоюз планує якомога швидше завершити створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. "трибуналу для Путіна").

"Трибунал для Путіна" врешті буде створений

З заявою з цього приводу виступив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт.

За його словами, головна ціль ЄС наразі — якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, який стосується наказу російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією, — пояснив Макграт.

Він також вважає, що встановлення є "життєво важливим", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".