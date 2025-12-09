ЄС пришвидшить створення "трибуналу для Путіна"
ЄС пришвидшить створення "трибуналу для Путіна"

"Трибунал для Путіна" буде створений
Офіційний Брюссель не збирається відмовлятися від ідеї необхідності повної відповідальності Росії за злочини проти України. З цією метою Євросоюз планує якомога швидше завершити створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України (т.зв. "трибуналу для Путіна").

Головні тези:

  • Головна мета ЄС — забезпечити повну відповідальність за злочини Росії в Україні
  • Створення трибуналу вважається життєво важливим для відновлення прав жертв злочинів.

"Трибунал для Путіна" врешті буде створений

З заявою з цього приводу виступив єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт.

За його словами, головна ціль ЄС наразі — якнайшвидше завершити створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, який стосується наказу російського диктатора Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

Перш за все, позиція Європейського Союзу і надалі полягатиме в тому, що має бути повна відповідальність за злочини Росії в Україні. Це наша позиція, і вона залишиться нашою позицією, — пояснив Макграт.

Він також вважає, що встановлення є "життєво важливим", щоб "права тих, хто є жертвами злочину агресії, скоєного Росією, були відновлені, і щоб вони отримали справедливість".

Саме тому ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, — заявив Майкл Макграт.

