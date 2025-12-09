ЕС ускорит создание "трибунала для Путина"

Официальный Брюссель не намерен отказываться от необходимости идеи полной ответственности России за преступления против Украины. С этой целью Евросоюз планирует как можно скорее завершить создание Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины (т.н. "трибуналу для Путина").

"Трибунал для Путина" в конце концов будет создан

С заявлением по этому поводу выступил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт.

По его словам, главная цель ЕС сейчас — как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины, касающегося приказа российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение.

Прежде всего, позиция Европейского Союза и дальше будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией, — объяснил Макграт. Поделиться

Он также считает, что установление "жизненно важно", чтобы "права тех, кто являются жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".