ЕС ускорит создание "трибунала для Путина"

Официальный Брюссель не намерен отказываться от необходимости идеи полной ответственности России за преступления против Украины. С этой целью Евросоюз планирует как можно скорее завершить создание Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины (т.н. "трибуналу для Путина").

Главные тезисы

  • Главная цель ЕС - обеспечить полную ответственность за преступления России в Украине
  • Создание трибунала считается жизненно важным для защиты прав жертв преступлений.

С заявлением по этому поводу выступил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт.

По его словам, главная цель ЕС сейчас — как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины, касающегося приказа российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение.

Прежде всего, позиция Европейского Союза и дальше будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления России в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией, — объяснил Макграт.

Он также считает, что установление "жизненно важно", чтобы "права тех, кто являются жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".

Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному учреждению Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины, — заявил Майкл Макграт.

