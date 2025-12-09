ЕС ускорит создание "трибунала для Путина"

Официальный Брюссель не намерен отказываться от необходимости идеи полной ответственности России за преступления против Украины. С этой целью Евросоюз планирует как можно скорее завершить создание Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины (т.н. "трибуналу для Путина").
Главные тезисы
- Главная цель ЕС - обеспечить полную ответственность за преступления России в Украине
- Создание трибунала считается жизненно важным для защиты прав жертв преступлений.
"Трибунал для Путина" в конце концов будет создан
С заявлением по этому поводу выступил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт.
По его словам, главная цель ЕС сейчас — как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины, касающегося приказа российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение.
Он также считает, что установление "жизненно важно", чтобы "права тех, кто являются жертвами преступления агрессии, совершенного Россией, были восстановлены, и чтобы они получили справедливость".
