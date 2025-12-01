Трамп выразил оптимизм насчет заключения соглашения об окончании войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" заключить соглашение о мире в Украине.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.
- Президент США подтвердил разговоры с госсекретарем и спецпредставителями после встречи с украинской делегацией во Флориде.
- На пресс-конференции Трамп подчеркнул важность прекращения войны, в которой погибают десятки тысяч человек ежемесячно.
Есть хороший шанс — Трамп о мирном соглашении между РФ и Украиной
Об этом он сообщил на пресс-конференции, когда журналисты попросили его прокомментировать переговоры о мире в Украине.
Он также подчеркнул, что хочет покончить с войной, в которой ежемесячно погибают десятки тысяч человек.
Кроме того, Трамп подтвердил, что уже поговорил с госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем Стивом Виткоффом после того, как они провели встречу с украинской делегацией во Флориде.
У них все хорошо, — подытожил он.
Отметим, что во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него какой-нибудь дедлайн для нелегитимного президента РФ Владимира Путина, чтобы тот дал согласие на мирный план США.
Также Трамп отреагировал на коррупционный скандал в Украине. По его словам, у нашей страны "сложные проблемы". На вопрос с уточнением, о чем он говорит, президент США сказал, что проблемы связанные с коррупцией "не полезны".
Напомним, 30 ноября в Майами состоялась очередная встреча делегаций США и Украины, чтобы доработать мирный план Трампа.
По данным WSJ, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной.
При этом ряд других вопросов остался нерешенным. Среди них гарантии безопасности для Украины, а также неясность, продолжит ли Кремль требовать международного признания оккупированных территорий.
