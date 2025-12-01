Трамп выразил оптимизм насчет заключения соглашения об окончании войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" заключить соглашение о мире в Украине.

Есть хороший шанс — Трамп о мирном соглашении между РФ и Украиной

Об этом он сообщил на пресс-конференции, когда журналисты попросили его прокомментировать переговоры о мире в Украине.

Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку Дональд Трамп Президент США

Он также подчеркнул, что хочет покончить с войной, в которой ежемесячно погибают десятки тысяч человек.

Кроме того, Трамп подтвердил, что уже поговорил с госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем Стивом Виткоффом после того, как они провели встречу с украинской делегацией во Флориде.

У них все хорошо, — подытожил он.

Отметим, что во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него какой-нибудь дедлайн для нелегитимного президента РФ Владимира Путина, чтобы тот дал согласие на мирный план США.

В ответ он дал понять, что никакого дедлайна нет. Поделиться

Также Трамп отреагировал на коррупционный скандал в Украине. По его словам, у нашей страны "сложные проблемы". На вопрос с уточнением, о чем он говорит, президент США сказал, что проблемы связанные с коррупцией "не полезны".

Напомним, 30 ноября в Майами состоялась очередная встреча делегаций США и Украины, чтобы доработать мирный план Трампа.

По данным WSJ, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной.