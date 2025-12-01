Трамп выразил оптимизм насчет заключения соглашения об окончании войны РФ против Украины
Трамп выразил оптимизм насчет заключения соглашения об окончании войны РФ против Украины

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" заключить соглашение о мире в Украине.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил уверенность в возможности заключения мирного соглашения между РФ и Украиной.
  • Президент США подтвердил разговоры с госсекретарем и спецпредставителями после встречи с украинской делегацией во Флориде.
  • На пресс-конференции Трамп подчеркнул важность прекращения войны, в которой погибают десятки тысяч человек ежемесячно.

Есть хороший шанс — Трамп о мирном соглашении между РФ и Украиной

Об этом он сообщил на пресс-конференции, когда журналисты попросили его прокомментировать переговоры о мире в Украине.

Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также подчеркнул, что хочет покончить с войной, в которой ежемесячно погибают десятки тысяч человек.

Кроме того, Трамп подтвердил, что уже поговорил с госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем Стивом Виткоффом после того, как они провели встречу с украинской делегацией во Флориде.

У них все хорошо, — подытожил он.

Отметим, что во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него какой-нибудь дедлайн для нелегитимного президента РФ Владимира Путина, чтобы тот дал согласие на мирный план США.

В ответ он дал понять, что никакого дедлайна нет.

Также Трамп отреагировал на коррупционный скандал в Украине. По его словам, у нашей страны "сложные проблемы". На вопрос с уточнением, о чем он говорит, президент США сказал, что проблемы связанные с коррупцией "не полезны".

Напомним, 30 ноября в Майами состоялась очередная встреча делегаций США и Украины, чтобы доработать мирный план Трампа.

По данным WSJ, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной.

При этом ряд других вопросов остался нерешенным. Среди них гарантии безопасности для Украины, а также неясность, продолжит ли Кремль требовать международного признания оккупированных территорий.

