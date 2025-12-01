Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди про закінчення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

Є хороший шанс — Трамп про мирну угоду між РФ та Україною

Про це він повідомив на пресконференції, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду Дональд Трамп Президент США

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.

Крім того, Трамп підтвердив, що вже поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткоффом після того, як вони провели зустріч з українською делегацією у Флориді.

У них — усе добре, — підсумував він.

Зазначимо, що під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є у нього якийсь дедлайн для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, щоб той дав згоду на мирний план США.

У відповідь він дав зрозуміти, що ніякого дедлайну немає. Поширити

Також Трамп відреагував на корупційний скандал в Україні. За його словами, наша країна має "складні проблеми". На запитання з уточненням, про що він говорить, президент США сказав, що проблеми пов'язані з корупцією "не є корисними".

Нагадаємо, 30 листопада у Маямі відбулася чергова зустріч делегацій США та України, щоб доопрацювати “мирний план” Трампа.

За даними WSJ, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною.