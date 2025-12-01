Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди про закінчення війни РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди про закінчення війни РФ проти України

The White House
Трамп
Read in English

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

Головні тези:

  • Трамп висловив оптимізм стосовно можливості укладення угоди про мир в Україні і зауважив, що він бачить хороший шанс на успіх.
  • Президент США висловив бажання поставити край конфлікту в Україні, який веде до втрат людських життів щомісяця.
  • Трамп підтвердив розмови з держсекретарем США та іншими представниками після їх зустрічі з українською делегацією у Флориді.

Є хороший шанс — Трамп про мирну угоду між РФ та Україною

Про це він повідомив на пресконференції, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.

Крім того, Трамп підтвердив, що вже поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткоффом після того, як вони провели зустріч з українською делегацією у Флориді.

У них — усе добре, — підсумував він.

Зазначимо, що під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є у нього якийсь дедлайн для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, щоб той дав згоду на мирний план США.

У відповідь він дав зрозуміти, що ніякого дедлайну немає.

Також Трамп відреагував на корупційний скандал в Україні. За його словами, наша країна має "складні проблеми". На запитання з уточненням, про що він говорить, президент США сказав, що проблеми пов'язані з корупцією "не є корисними".

Нагадаємо, 30 листопада у Маямі відбулася чергова зустріч делегацій США та України, щоб доопрацювати “мирний план” Трампа.

За даними WSJ, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною.

При цьому низка інших питань залишилися невирішеними. Серед них — гарантії безпеки для України, а також неясність, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання окупованих територій.

