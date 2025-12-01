Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди про закінчення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.
Головні тези:
- Трамп висловив оптимізм стосовно можливості укладення угоди про мир в Україні і зауважив, що він бачить хороший шанс на успіх.
- Президент США висловив бажання поставити край конфлікту в Україні, який веде до втрат людських життів щомісяця.
- Трамп підтвердив розмови з держсекретарем США та іншими представниками після їх зустрічі з українською делегацією у Флориді.
Про це він повідомив на пресконференції, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.
Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.
Крім того, Трамп підтвердив, що вже поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткоффом після того, як вони провели зустріч з українською делегацією у Флориді.
У них — усе добре, — підсумував він.
Зазначимо, що під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є у нього якийсь дедлайн для нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, щоб той дав згоду на мирний план США.
Також Трамп відреагував на корупційний скандал в Україні. За його словами, наша країна має "складні проблеми". На запитання з уточненням, про що він говорить, президент США сказав, що проблеми пов'язані з корупцією "не є корисними".
Нагадаємо, 30 листопада у Маямі відбулася чергова зустріч делегацій США та України, щоб доопрацювати “мирний план” Трампа.
За даними WSJ, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною.
При цьому низка інших питань залишилися невирішеними. Серед них — гарантії безпеки для України, а також неясність, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання окупованих територій.
