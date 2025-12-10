У Трампа запланировали ввести новые требования насчет въезда иностранных туристов в США

Администрация Дональда Трампа планирует ввести новое требование для иностранных туристов, въезжающих в США. Согласно сообщению, опубликованному в Федеральном реестре, у посетителей потребуют предоставить информацию о своей активности в социальных сетях за последние 5 лет.
Главные тезисы
- Новое требование для иностранных туристов в США предусматривает предоставление информации о социальной активности за последние 5 лет.
- Дополнительные данные, включая адреса электронной почты и номера телефонов, станут обязательными для всех новых посетителей США, независимо от наличия визы.
- Меры, планируемые таможенной службой, могут затруднить путешествия граждан из стран безвизового режима, что повлияет на поток туристов в США.
США хотят ограничить въезд иностранных туристов
В документе указано, что эти данные станут обязательными для всех новых прибывших независимо от того, нужна ли им виза.
Кроме истории соцсетей, таможенная и пограничная служба планирует собирать дополнительные сведения: адреса электронной почты и телефонные номера, которые использовались за последние пять лет, а также данные о месте проживания и членах семьи.
Общественность США имеет 60 дней для представления своих замечаний по новой инициативе. Отмечается, что новые правила могут повлиять на поток туристов, особенно учитывая предстоящие международные спортивные мероприятия, в частности, чемпионат мира по футболу, который состоится в следующем году в США.
К слову, в июне этого года Государственный департамент США заявил, что потребует от лиц, подающих заявки на получение определенных типов виз для въезда в США, сменить свои профили в социальных сетях на публичные.
