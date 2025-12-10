В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО

Член Палаты представителей США, республиканец Томас Масси, неожиданно для всех представил проект законодательного акта о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО).
США могут выйти из НАТО
Томас Масси начал цинично утверждать, что НАТО — это пережиток холодной войны.
На этом фоне республиканец призвал рассмотреть его законопроект, чтобы вывести Соединенные Штаты Америки из Североатлантического союза.
Что важно понимать, что в его проекте закона предусмотрена официальная денонсация Североатлантического договора (Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года).
В документе указано, что главная цель НАТО — уравновешивать политическую и военную мощь СССР в Восточной Европе, но Советский Союз распался еще в 1991 году.
Стоит отметить, что на фоне последних событий Европа готовится к сценарию, при котором 5 статья Вашингтонского договора о НАТО, предусматривающая коллективную защиту в случае нападения на одного из членов со стороны третьей стороны, не будет работать из-за позиции США.
