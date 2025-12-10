В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО
В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО

Член Палаты представителей США, республиканец Томас Масси, неожиданно для всех представил проект законодательного акта о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО).

  • Законодательный акт предусматривает официальную денонсацию Североатлантического договора.
  • Автор законопроекта подчеркивает необходимость сосредоточить финансовые ресурсы на обороне собственной страны.

Томас Масси начал цинично утверждать, что НАТО — это пережиток холодной войны.

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства на оборону нашей страны, не социалистических стран, — начал утверждать член Палаты представителей США.

На этом фоне республиканец призвал рассмотреть его законопроект, чтобы вывести Соединенные Штаты Америки из Североатлантического союза.

Что важно понимать, что в его проекте закона предусмотрена официальная денонсация Североатлантического договора (Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года).

В документе указано, что главная цель НАТО — уравновешивать политическую и военную мощь СССР в Восточной Европе, но Советский Союз распался еще в 1991 году.

Стоит отметить, что на фоне последних событий Европа готовится к сценарию, при котором 5 статья Вашингтонского договора о НАТО, предусматривающая коллективную защиту в случае нападения на одного из членов со стороны третьей стороны, не будет работать из-за позиции США.

