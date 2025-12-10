В Конгрессе представили законопроект о выходе США из НАТО

Член Палаты представителей США, республиканец Томас Масси, неожиданно для всех представил проект законодательного акта о выходе Соединенных Штатов из Организации Североатлантического договора (НАТО).

США могут выйти из НАТО

Томас Масси начал цинично утверждать, что НАТО — это пережиток холодной войны.

Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти средства на оборону нашей страны, не социалистических стран, — начал утверждать член Палаты представителей США. Поделиться

На этом фоне республиканец призвал рассмотреть его законопроект, чтобы вывести Соединенные Штаты Америки из Североатлантического союза.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.



Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025

Что важно понимать, что в его проекте закона предусмотрена официальная денонсация Североатлантического договора (Вашингтонского договора о создании Альянса от 1949 года).

В документе указано, что главная цель НАТО — уравновешивать политическую и военную мощь СССР в Восточной Европе, но Советский Союз распался еще в 1991 году.