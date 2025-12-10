В США и ЕС раскрыли новую ложь Трампа об Украине
В США и ЕС раскрыли новую ложь Трампа об Украине

Заявления Трампа искажают реальность
Источник:  CNN

9 декабря президент США Дональд Трамп начал утверждать, что армия РФ, мол, имеет преимущество на поле боя, а ВСУ обречены на поражение в этой войне. На защиту Украины сразу встали как европейские, так и американские политики.

Главные тезисы

  • Трамп переоценивает возможности России на поле боя.
  • Он игнорирует тот факт, что в течение прошлого года РФ не смогла захватить даже 1% территории Украины.

Заявления Трампа искажают реальность

Американский канал CNN решил собрать разные мнения по этому поводу.

По словам многих влиятельных политиков, пока нет никаких признаков того, что Россия может быстро изменить ход войны и одержать победу на поле боя.

Так, украинский военный чиновник заявил журналистам, что армия РФ действительно продвигается вперед, однако это происходит крайне медленно.

Это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило за последние несколько месяцев, — пояснил он.

Никто из опрошенных не отрицает тот факт, что ситуация для Украины действительно сложная, а ее войска истощены многолетними боями.

Однако нельзя забывать, что армия РФ также теряет технику и профессиональных военных.

С комментарием по этому поводу выступила глава МИД Латвии Байба Браже.

Она обратила внимание Трампа и международного сообщества на то, что в прошлом году Россия захватила менее 1% территории Украины.

Так что, конечно, это не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет подчинить Украину как страну. Так что на поле боя они этого не достигают, — пояснила дипломатка.

