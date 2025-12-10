У США та ЄС розкрили нову брехню Трампа про Україну
У США та ЄС розкрили нову брехню Трампа про Україну

Трамп
Read in English
Джерело:  CNN

9 грудня президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що армія РФ, мовляв, має перевагу на полі бою, а ЗСУ приречені на поразку у цій війні. На захист України одразу стали як європейські, так і американські політики.

Головні тези:

  • Трамп переоцінює можливості Росії на полі бою.
  • Він ігнорує факт про те, що протягом минулого року РФ не змогла захопити навіть 1% територій України.

Заяви Трампа викривлюють реальність

Американський канал CNN вирішив зібрати різні думки з цього приводу.

За словами багатьох впливових політиків, наразі немає жодних ознак того, що Росія може швидко змінити хід війни та здобути перемогу на полі бою.

Так, український військовий посадовець заявив журналістам, що армія РФ дійсно просувається вперед, однак це відбувається вкрай повільно.

Це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців, — пояснив він.

Ніхто з опитаних не заперечує той факт, що ситуація для України дійсно є складною, а її війська виснажені багаторічними боями.

Проте не можна забувати, що армія РФ також втрачає техніку та своїх професійних військових.

З коментарем з цього приводу виступила глава МЗС Латвії Байба Браже.

Вона звернула увагу Трампа та міжнародної спільноти на те, що протягом минулого року Росія захопила менше 1% території України.

Тож, звичайно, це не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають, — пояснила дипломатка.

