У Конгресі представили законопроєкт про вихід США з НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

У Конгресі представили законопроєкт про вихід США з НАТО

Конгрес
Джерело:  online.ua

Член Палати представників США, республіканець Томас Массі неочікувано для всіх представив проєкт законодавчого акту про вихід Сполучних Штатів з Організації Північноатлантичного договору (НАТО). 

Головні тези:

  • Законодавчий акт передбачає офіційну денонсацію Північноатлантичного договору.
  • Автор законопроєкту наголошує на необхідності зосередити фінансові ресурси на обороні власної країни.

США можуть вийти з НАТО

Томас Массі цинічно почав стверджувати, що НАТО — це пережиток холодної війни.

Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використати ці кошти на оборону нашої країни, не соціалістичних країн, — почав стверджувати член Палати представників США.

На цьому тлі республіканець закликав розглянути його законопроєкт, щоб вивести Сполучені Штати Америки з Альянсу.

Що важливо розуміти, у його проєкті закону передбачена офіційна денонсація Північноатлантичного договору (Вашингтонського договору про створення Альянсу від 1949 року).

У документі зазначається, що головна мета НАТО — врівноважувати політичну й військову міць СРСР у Східній Європі, але Радянський Союз розпався ще у 1991 році.

Варто зазначити, що на тлі останніх подій Європа готуються до сценарію, за якого 5 стаття Вашингтонського договору про НАТО, яка передбачає колективний захист в разі нападу на одного з членів з боку третьої сторони, не працюватиме через позицію США.

