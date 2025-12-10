У Конгресі представили законопроєкт про вихід США з НАТО

Член Палати представників США, республіканець Томас Массі неочікувано для всіх представив проєкт законодавчого акту про вихід Сполучних Штатів з Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

США можуть вийти з НАТО

Томас Массі цинічно почав стверджувати, що НАТО — це пережиток холодної війни.

Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використати ці кошти на оборону нашої країни, не соціалістичних країн, — почав стверджувати член Палати представників США. Поширити

На цьому тлі республіканець закликав розглянути його законопроєкт, щоб вивести Сполучені Штати Америки з Альянсу.

NATO is a Cold War relic. The United States should withdraw from NATO and use that money to defend our country, not socialist countries.



Today, I introduced HR 6508 to end our NATO membership. pic.twitter.com/IvRfTH388W — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 9, 2025

Що важливо розуміти, у його проєкті закону передбачена офіційна денонсація Північноатлантичного договору (Вашингтонського договору про створення Альянсу від 1949 року).

У документі зазначається, що головна мета НАТО — врівноважувати політичну й військову міць СРСР у Східній Європі, але Радянський Союз розпався ще у 1991 році.