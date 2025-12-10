У Трампа запланували ввести нові вимоги щодо в'їзду іноземних туристів до США
У Трампа запланували ввести нові вимоги щодо в'їзду іноземних туристів до США

США
Джерело:  NBC News

Адміністрація Дональда Трампа планує запровадити нову вимогу для іноземних туристів, які в'їжджають до США. Згідно з повідомленням, опублікованим у Федеральному реєстрі, у відвідувачів вимагатимуть надати інформацію про свою активність у соціальних мережах за останні 5 років.

Головні тези:

  • Нова вимога для іноземних туристів, яку планує ввести адміністрація Трампа, передбачає надання інформації про активність у соцмережах за останні 5 років.
  • Ці дані стануть обов'язковими для всіх нових прибулих до США незалежно від наявності візи, що може ускладнити подорож для громадян різних країн.
  • Збір додаткових відомостей, таких як адреси електронної пошти та телефонні номери, стане частиною нових правил і може вплинути на потік туристів в США.

США хочуть обмежити в’їзд іноземних туристів

У документі зазначено, що ці дані стануть обов'язковими для всіх нових прибулих, незалежно від того, чи потрібна їм віза.

Це може створити додаткові труднощі для громадян Британії, Німеччини та інших країн, чиї жителі нині можуть подорожувати до США без візи, використовуючи електронну систему дозволу на поїздку.

Крім історії соцмереж, митна та прикордонна служба планує збирати додаткові відомості: адреси електронної пошти та телефонні номери, які використовувалися протягом останніх п'яти років, а також дані про місце проживання та членів сім'ї.

Громадськість США має 60 днів для подання своїх зауважень щодо нової ініціативи. Зазначається, що нові правила можуть вплинути на потік туристів, особливо з огляду на майбутні міжнародні спортивні заходи, зокрема чемпіонат світу з футболу, який відбудеться наступного року в США.

До слова, у червні цього року Державний департамент США заявив, що вимагатиме від осіб, які подають заявки на отримання певних типів віз для в'їзду до США, змінити свої профілі в соціальних мережах на публічні.

Глава Пентагону визнав перевагу України над США
Міноборони США
Піт Гегсет
У США та ЄС розкрили нову брехню Трампа про Україну
Трамп
У Конгресі представили законопроєкт про вихід США з НАТО
Конгрес

