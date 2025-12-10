У Трампа запланували ввести нові вимоги щодо в'їзду іноземних туристів до США

Адміністрація Дональда Трампа планує запровадити нову вимогу для іноземних туристів, які в'їжджають до США. Згідно з повідомленням, опублікованим у Федеральному реєстрі, у відвідувачів вимагатимуть надати інформацію про свою активність у соціальних мережах за останні 5 років.
Головні тези:
- Нова вимога для іноземних туристів, яку планує ввести адміністрація Трампа, передбачає надання інформації про активність у соцмережах за останні 5 років.
- Ці дані стануть обов'язковими для всіх нових прибулих до США незалежно від наявності візи, що може ускладнити подорож для громадян різних країн.
- Збір додаткових відомостей, таких як адреси електронної пошти та телефонні номери, стане частиною нових правил і може вплинути на потік туристів в США.
США хочуть обмежити в’їзд іноземних туристів
У документі зазначено, що ці дані стануть обов'язковими для всіх нових прибулих, незалежно від того, чи потрібна їм віза.
Крім історії соцмереж, митна та прикордонна служба планує збирати додаткові відомості: адреси електронної пошти та телефонні номери, які використовувалися протягом останніх п'яти років, а також дані про місце проживання та членів сім'ї.
Громадськість США має 60 днів для подання своїх зауважень щодо нової ініціативи. Зазначається, що нові правила можуть вплинути на потік туристів, особливо з огляду на майбутні міжнародні спортивні заходи, зокрема чемпіонат світу з футболу, який відбудеться наступного року в США.
До слова, у червні цього року Державний департамент США заявив, що вимагатиме від осіб, які подають заявки на отримання певних типів віз для в'їзду до США, змінити свої профілі в соціальних мережах на публічні.
