Военные США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы

Военные США захватили судно у побережья Венесуэлы в международных водах. Танкер перевозил нефть.
Главные тезисы
- Военные США продолжают захватывать нефтяные танкеры у побережья Венесуэлы, что приводит к сокращению экспорта венесуэльской нефти.
- Действия США могут серьезно повлиять на экономику Венесуэлы и вызвать возможность ведения военной операции против страны.
- Президент Трамп выразил желание вернуть контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы и не отрицает возможности войны против страны.
США захватили еще один танкер вблизи Венесуэлы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве США.
Операцию проводило подразделение береговой охраны США. Это уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты захватили танкер вблизи Венесуэлы. С момента первого захвата танкера экспорт венесуэльской сырой нефти резко упал.
Армия США наращивает свое присутствие в регионе вблизи Венесуэлы.
В начале сентября армия США атаковала судно из Венесуэлы в Карибском море, которое, возможно, перевозило наркотики. Тогда Трамп сообщил, что в результате атаки якобы убиты 11 боевиков. А 15 сентября Трамп сообщил о еще одном нападении армии на другую лодку из Венесуэлы в международных водах, тогда погибли трое мужчин.
17 декабря Дональд Трамп заявил, что Америка хочет вернуть права на нефть в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены.
19 декабря Трамп сообщил, что не отрицает возможности войны против Венесуэлы. США якобы захватывают нефтяные танкеры и атакуют корабли возле Венесуэлы для того, чтобы "остановить экономику страны", заявил Трамп.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-