Военные США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы

США захватили еще один танкер вблизи Венесуэлы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в федеральном правительстве США.

Операцию проводило подразделение береговой охраны США. Это уже второй случай за последние недели, когда Соединенные Штаты захватили танкер вблизи Венесуэлы. С момента первого захвата танкера экспорт венесуэльской сырой нефти резко упал.

Армия США наращивает свое присутствие в регионе вблизи Венесуэлы.

Ранее президент США Трамп распорядился ввести полную блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу или покидающих ее. Поделиться

В начале сентября армия США атаковала судно из Венесуэлы в Карибском море, которое, возможно, перевозило наркотики. Тогда Трамп сообщил, что в результате атаки якобы убиты 11 боевиков. А 15 сентября Трамп сообщил о еще одном нападении армии на другую лодку из Венесуэлы в международных водах, тогда погибли трое мужчин.

17 декабря Дональд Трамп заявил, что Америка хочет вернуть права на нефть в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены.

19 декабря Трамп сообщил, что не отрицает возможности войны против Венесуэлы. США якобы захватывают нефтяные танкеры и атакуют корабли возле Венесуэлы для того, чтобы "остановить экономику страны", заявил Трамп.