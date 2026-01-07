США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом

США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.
Главные тезисы
- Танкер Marinera, находящийся под санкциями США, был захвачен после преследования через Атлантический океан.
- Операция по захвату танкера раскрыла напряженность в отношениях между США, Россией и Венесуэлой.
- Береговая охрана США проводит кампанию давления на Венесуэлу, перехватывая подсанкционные суда водоразделов.
США захватили беглый танкер под российским флагом
Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США по поводу санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.
Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.
Отдельно береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.
31 декабря попытка захвата подсанкционного танкера Bella 1 была остановлена после того, как на судне появился русский флаг.
По данным российского морского реестра, судно, известное ранее как Bella 1, перерегистрированное под названием Marinera, ходит под флагом РФ, а портом приписки указан Сочи. В начале преследования США считали танкер судном под фальшивым флагом, на которое распространялось судебное решение об аресте.
При этом российские власти в дипломатической ноте США просили прекратить преследование танкера в Атлантическом океане.
Танкер принадлежит турецкой компании и находится под санкциями США за перевозку иранской нефти в интересах террористических организаций. Также он входит в так называемый "теневой флот", транспортирующий подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.
