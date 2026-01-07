США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом
Категория
Мир
Дата публикации

США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом

танкер
Читати українською
Источник:  Reuters

США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.

Главные тезисы

  • Танкер Marinera, находящийся под санкциями США, был захвачен после преследования через Атлантический океан.
  • Операция по захвату танкера раскрыла напряженность в отношениях между США, Россией и Венесуэлой.
  • Береговая охрана США проводит кампанию давления на Венесуэлу, перехватывая подсанкционные суда водоразделов.

США захватили беглый танкер под российским флагом

Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США по поводу санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.

По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, операцию проводят Береговая охрана США и американские военные. Они также отметили, что в районе находились российские военные суда, в том числе подлодка.

Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Отдельно береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.

Американская береговая охрана уже около двух недель сопровождает нефтяной танкер в Атлантическом океане, удерживаясь на расстоянии около 800 метров. Военные сообщали о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако операция нуждалась в разрешении Белого дома.

31 декабря попытка захвата подсанкционного танкера Bella 1 была остановлена после того, как на судне появился русский флаг.

По данным российского морского реестра, судно, известное ранее как Bella 1, перерегистрированное под названием Marinera, ходит под флагом РФ, а портом приписки указан Сочи. В начале преследования США считали танкер судном под фальшивым флагом, на которое распространялось судебное решение об аресте.

При этом российские власти в дипломатической ноте США просили прекратить преследование танкера в Атлантическом океане.

Танкер принадлежит турецкой компании и находится под санкциями США за перевозку иранской нефти в интересах террористических организаций. Также он входит в так называемый "теневой флот", транспортирующий подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Военные США захватили еще один нефтяной танкер у побережья Венесуэлы
Венесуэла
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
20 танкеров с нефтью РФ "застряли" в море — какая причина
танкер
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США остановили штурм танкера "теневого флота" после появления на нем триколора РФ
Береговую охрану США "напугал" российский флаг

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?