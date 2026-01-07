США захватили нефтяной танкер-беглец Marinera — ходил под российским флагом

США захватили связанный с Венесуэлой нефтяной танкер после более чем двухнедельного преследования через Атлантический океан.

США захватили беглый танкер под российским флагом

Операция, которая может обострить напряженность в отношениях с Россией, началась после того, как танкер, известный ранее как Bella-1, прорвался сквозь морскую "блокаду" США по поводу санкционированных судов и отказался допустить на борт представителей Береговой охраны США.

По словам американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, операцию проводят Береговая охрана США и американские военные. Они также отметили, что в районе находились российские военные суда, в том числе подлодка.

Танкер, который сейчас называется Marinera и ходит под российским флагом, стал очередным судном, на которое направлены действия Береговой охраны США в рамках кампании давления на Венесуэлу, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

Отдельно береговая охрана США перехватила еще один связанный с Венесуэлой танкер в водах Латинской Америки в рамках дальнейшего обеспечения морской "блокады" санкционированных венесуэльских судов.

Американская береговая охрана уже около двух недель сопровождает нефтяной танкер в Атлантическом океане, удерживаясь на расстоянии около 800 метров. Военные сообщали о готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако операция нуждалась в разрешении Белого дома.

31 декабря попытка захвата подсанкционного танкера Bella 1 была остановлена после того, как на судне появился русский флаг.

По данным российского морского реестра, судно, известное ранее как Bella 1, перерегистрированное под названием Marinera, ходит под флагом РФ, а портом приписки указан Сочи. В начале преследования США считали танкер судном под фальшивым флагом, на которое распространялось судебное решение об аресте.

При этом российские власти в дипломатической ноте США просили прекратить преследование танкера в Атлантическом океане.