США захопили нафтовий танкер-утікач Marinera — ходив під російським прапором

США захопили пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.
Головні тези:
- США захопили пов’язаний з Венесуелою нафтовий танкер Marinera, прихований під російським прапором.
- Танкер Marinera, який перебуває під санкціями США, входить до тіньового флоту, транспортуючи підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
США захопили танкер-утікач під російським прапором
Операція, яка може загострити напруженість у відносинах із Росією, розпочалася після того, як танкер, відомий раніше як Bella-1, прорвався крізь морську "блокаду" США щодо санкціонованих суден і відмовився допустити на борт представників Берегової охорони США.
Танкер, який нині має назву Marinera та ходить під російським прапором, став черговим судном, на яке спрямовані дії Берегової охорони США в межах кампанії тиску на Венесуелу, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.
Окремо Берегова охорона США перехопила ще один пов’язаний із Венесуелою танкер у водах Латинської Америки в межах подальшого забезпечення морської "блокади" санкціонованих венесуельських суден.
31 грудня спробу захоплення підсанкційного танкера Bella 1 було зупинено після того, як на судні з’явився російський прапор.
За даними російського морського реєстру, судно, відоме раніше як Bella 1, перереєстроване під назвою Marinera, ходить під прапором РФ, а портом приписки зазначено Сочі. На початку переслідування США вважали танкер судном під фальшивим прапором, на яке поширювалося судове рішення про арешт.
При цьому російська влада у дипломатичній ноті США просила припинити переслідування танкера в Атлантичному океані.
Танкер належить турецькій компанії та перебуває під санкціями США за перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій. Також він входить до так званого "тіньового флоту", що транспортує підсанкційну нафту з Росії, Ірану та Венесуели.
