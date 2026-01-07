Військові США захопили ще один танкер РФ поблизу Венесуели — відео

Крім танкера Marinera під прапором РФ біля берегів Венесуели 7 січня американські військові затримали другий російський танкер — Sophia, Про це повідомило Південне командування США.

США захопили другий підсанкційний танкер РФ у Карибському морі

Затримане судно M/T Sophia здійснювало операції у міжнародних водах та проводило незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

За заявою командування, операцію провели на світанку Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки.

Судно, яке не мало державного прапора, здійснювало незаконну діяльність і було затримане без інцидентів. Берегова охорона США супроводжує Sophia до Сполучених Штатів для подальших юридичних процедур.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що танкери Bella-1 та Sophia або прямували до Венесуели, або раніше заходили у венесуельські порти.

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Світові злочинці повинні знати: ви можете втекти, але вам не сховатися, — наголосила Ноем.

6 січня Медведєв погрожував Держдепу США "не грати з Росією", а сьогодні 2 російські танкери захоплені просто перед військовими кораблями РФ.