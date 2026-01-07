Військові США захопили ще один танкер РФ поблизу Венесуели — відео
Військові США захопили ще один танкер РФ поблизу Венесуели — відео

Крім танкера Marinera під прапором РФ біля берегів Венесуели 7 січня американські військові затримали другий російський танкер — Sophia, Про це повідомило Південне командування США.

Головні тези:

  • Американські військові захопили два російських танкери, які здійснювали незаконну діяльність у Карибському морі під санкціями.
  • Судно Sophia без державного прапора супроводжується до США для подальших юридичних процедур на вимогу Південного командування США.
  • Міністерство оборони США та Міністерство внутрішньої безпеки спільно координували операцію з захоплення танкерів.

США захопили другий підсанкційний танкер РФ у Карибському морі

Затримане судно M/T Sophia здійснювало операції у міжнародних водах та проводило незаконну діяльність у Карибському морі. Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до США для остаточного розпорядження.

За заявою командування, операцію провели на світанку Міністерство оборони США у координації з Міністерством внутрішньої безпеки.

Судно, яке не мало державного прапора, здійснювало незаконну діяльність і було затримане без інцидентів. Берегова охорона США супроводжує Sophia до Сполучених Штатів для подальших юридичних процедур.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем повідомила, що танкери Bella-1 та Sophia або прямували до Венесуели, або раніше заходили у венесуельські порти.

Світові злочинці повинні знати: ви можете втекти, але вам не сховатися, — наголосила Ноем.

6 січня Медведєв погрожував Держдепу США "не грати з Росією", а сьогодні 2 російські танкери захоплені просто перед військовими кораблями РФ.

