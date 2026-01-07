В России угрожают США ответом на "пиратский захват" танкера Marinera
В России угрожают США ответом на "пиратский захват" танкера Marinera

танкер
Источник:  online.ua

Россия резко отреагировала на захват американским десантом танкера Marinera в открытом море, заявив о нарушении международного права и угрозе безопасности судна. А политик Алексей Журавлев вообще прибег к угрозам.

Главные тезисы

  • Россия реагирует на захват танкера Marinera США как на акт пиратства и нарушение международного права.
  • Политик Алексей Журавлев призывает к возможному военному ответу России на действия США.
  • Министерство транспорта России подчеркивает, что действия США произошли вне территориальных вод государства с нарушением международных норм.

Россия угрожает США из-за танкера Marinera: что известно

В Министерстве транспорта России отметили, что танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом в соответствии с национальным законодательством и нормами международного права, а операция США состоялась в открытом море за пределами территориальных вод любого государства.

7 января около 15:00 по московскому времени Военно-морские силы США взорвали десант на нефтяной танкер Marinera в открытом море, за пределами территориальных вод любого государства.

Также российские чиновники утверждают, что после высадки американского десанта связь с судном была потеряна и это усугубляет беспокойство Москвы по безопасности экипажа и груза.

Российские чиновники напомнили, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в открытом море действует режим свободы судоходства, и ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикции другой страны.

Российский сенатор Андрей Клишас назвал захват американцами танкера Marinera "открытым пиратством" после того, как операция США стала известна широкой общественности.

После "сделки правоохранительных органов" с убийством нескольких десятков человек на территории Венесуэлы США занялись откровенным пиратством в открытом море. Все по пресловутым "правилам", вопреки нормам международного права.

В МИД России уже заявили, что на захваченном американским десантом танкере Marinera, шедшем под российским флагом, находятся граждане России. В ведомстве подчеркнули, что США не должны мешать скорейшему возвращению россиян на родину. Кроме того, Россия требует от американской стороны обеспечить гуманное отношение к своим гражданам.

Российский депутат, первый заместитель оборонного комитета Алексей Журавлев заявил, что захват танкера якобы можно считать "незаконным вторжением в границы России". Поэтому нужно дать "мощный военный ответ" на действия США.

Такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, другими словами — полноценное военное вторжение в Россию.

При этом депутат призвал РФ дать "военный ответ" американцам, например, "выпустить торпеды" и "затопить пару кораблей", принадлежащих американскому военно-морскому флоту.

Вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только слишком далеко отошли от обеих Америк, но и вовсе перепутали берега.

