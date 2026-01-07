У Росії погрожують США відповіддю на "піратське захоплення" танкера Marinera

Росія різко відреагувала на захоплення американським десантом танкера Marinera у відкритому морі, заявивши про порушення міжнародного права та загрозу безпеці судна. А політик Олексій Журавльов взагалі вдався до погроз.

Росія погрожує США через танкер Marinera: що відомо

У Міністерстві транспорту Росії наголосили, що танкер отримав тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором відповідно до національного законодавства та норм міжнародного права, а операція США відбулася в відкритому морі за межами територіальних вод будь-якої держави.

7 січня близько 15:00 за московським часом Військово-морські сили США висадили десант на нафтовий танкер Marinera у відкритому морі, за межами територіальних вод будь-якої держави. Поширити

Також російські чиновники стверджують, що після висадки американського десанту зв’язок із судном було втрачено і це посилює занепокоєння Москви щодо безпеки екіпажу та вантажу.

Російські посадовці нагадали, що згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, зареєстрованих у юрисдикції іншої країни.

Російський сенатор Андрій Клішас назвав захоплення американцями танкера Marinera "відкритим піратством" після того, як операція США стала відомою широкому загалу.

Після "операції правоохоронних органів" з убивством кількох десятків людей на території Венесуели США зайнялися відвертим піратством у відкритому морі. Усе за пресловутими "правилами", всупереч нормам міжнародного права.

У МЗС Росії уже заявили, що на захопленому американським десантом танкері Marinera, що йшов під російським прапором, перебувають громадяни Росії. У відомстві підкреслили, що США не повинні заважати якнайшвидшому поверненню росіян на батьківщину. Крім того, Росія вимагає від американської сторони забезпечити гуманне ставлення до своїх громадян.

Російський депутат, перший заступник оборонного комітету Олексій Журавльов заявив, що захоплення танкера нібито можна вважати "незаконним вторгненням до кордонів Росії". Тому потрібно дати "потужну військову відповідь" на дії США.

Такий напад і кваліфікувати можна як незаконний перетин нашого кордону, інакше кажучи — повноцінне військове вторгнення до Росії. Поширити

При цьому депутат закликав РФ дати "військову відповідь" американцям, наприклад, "випустити торпеди" та "затопити пару кораблів", які належать американському військово-морському флоту.