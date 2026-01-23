Путін висунув Україні ультиматум після переговорів із Віткоффом
Путін висунув Україні ультиматум після переговорів із Віткоффом

Путін не змінив свою позицію у мирних перемовинах
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Україні не варто розраховувати на мир, якщо вона не згодиться вирішити питання територій "за формулою Анкориджа". 

Головні тези:

  • Переговори між Путіним та Віткоффом тривали понад 3,5 години.
  • Але жодного значного прогресу досягти не вдалося.

Путін не змінив свою позицію у мирних перемовинах

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков:

Головне, що в ході цих переговорів нашого президента (правителя Кремля — ред.) з американцями було знову констатовано, що без вирішення територіального питання за узгодженою в Анкориджі формулою розраховувати на досягнення довгострокового врегулювання не варто.

Попри це, Ушаков продовжив безсоромно брехати, що у Кремлі, мовляв, "щиро зацікавлені" у завершенні загарбницької російської війни проти України політико-дипломатичним шляхом.

Він публічно підтвердив, що країна-агресорка налаштована добиватися своїх цілей на полі бою, поки її умови не будуть виконані.

Помічнику Путіна примарилося, що армія РФ досі володіє стратегічною ініціативою на фронті.

Що важливо розуміти, переговори глави Кремля та спецпредставника американського президента Стівена Віткоффа, які почалися 22 січня, тривали понад 3,5 години.

Однак, як стало зрозуміло 23 січня, жодного суттєвого прогресу досягнути не вдалося.

