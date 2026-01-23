Стерненко став радником міністра оборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив відомого волонтера та блогера Сергія Стерненка радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Останній одразу згодився долучитися до команди оборонного відомства.

Стерненко приєднався до команди Федорова

Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів. Михайло Федоров Міністр оборони україни

Федоров звернув увагу на те, що наразі є одразу кілька треків, над якими потрібно розпочати роботу просто зараз.

Що стосується першого, то йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів.

Також у центрі уваги — аналітика та ефективність.

Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога, — пояснив глава Міноборони. Поширити

Ключова ціль — допомогти швидко вирости іншим 350 підрозділам, а також суттєво збільшити масштаб знищення російських загарбників.

За словами самого Сергія Стерненка, його бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо української оборони практично повністю збігається з баченням Михайла Федорова, тому він готовий допомогти реалізувати стратегію міністра.