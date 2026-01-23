Стерненко став радником міністра оборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив відомого волонтера та блогера Сергія Стерненка радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Останній одразу згодився долучитися до команди оборонного відомства.
Головні тези:
- Федоров та Стерненко мають спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів.
- Стерненко готовий сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони України.
Стерненко приєднався до команди Федорова
Федоров звернув увагу на те, що наразі є одразу кілька треків, над якими потрібно розпочати роботу просто зараз.
Що стосується першого, то йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів.
Також у центрі уваги — аналітика та ефективність.
Ключова ціль — допомогти швидко вирости іншим 350 підрозділам, а також суттєво збільшити масштаб знищення російських загарбників.
За словами самого Сергія Стерненка, його бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо української оборони практично повністю збігається з баченням Михайла Федорова, тому він готовий допомогти реалізувати стратегію міністра.
