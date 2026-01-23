Стерненко став радником міністра оборони України
Міністерство оборони України
Міністр оборони України Михайло Федоров призначив відомого волонтера та блогера Сергія Стерненка радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Останній одразу згодився долучитися до команди оборонного відомства.

Головні тези:

  • Федоров та Стерненко мають спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів.
  • Стерненко готовий сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони України.

Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони україни

Федоров звернув увагу на те, що наразі є одразу кілька треків, над якими потрібно розпочати роботу просто зараз.

Що стосується першого, то йдеться про базове забезпечення дронових підрозділів.

Також у центрі уваги — аналітика та ефективність.

Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога, — пояснив глава Міноборони.

Ключова ціль — допомогти швидко вирости іншим 350 підрозділам, а також суттєво збільшити масштаб знищення російських загарбників.

За словами самого Сергія Стерненка, його бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо української оборони практично повністю збігається з баченням Михайла Федорова, тому він готовий допомогти реалізувати стратегію міністра.

Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів. Будемо руйнувати перепони та сприяти масштабуванню найкращого досвіду для зміцнення Сил оборони — в інтересах українського солдата та країни. Дякую міністру за довіру.

Сергій Стерненко

Сергій Стерненко

Радник міністра оборони України з питань підвищення використання БпЛА на фронті

