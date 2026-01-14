Михайло Федоров — новий міністр оборони України

14 січня Верховна Рада України призначила Михайла Федорова новим очільником Міністерства оборони. Що важливо розуміти, раніше він обіймав посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра цифрової трансформації.
Головні тези:
- Новий міністр вважає, що ефективна підготовка військових є ключем до зменшення втрат та зростання ефективності у веденні бойових дій.
- Його головним завданням є забезпечення українських військових передовими технологіями і розвиток стратегій перемоги в кожному технологічному циклі.
Федоров очолив Міноборони України
Це рішення підтримали 277 народних обранців.
Варто зазначити, що 13 січня парламент провалив голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.
Що важливо розуміти, на цю посаду його рекомендував президент України Володимир Зеленський.
На переконання новообраного міністра, не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, необхідні комплексні зміни.
Окрім того, він підтвердив, що має намір назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців.
На переконання Федорова, якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності.
Також новий міністр налаштований вирішити проблему ТЦК.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-