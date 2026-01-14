Михайло Федоров — новий міністр оборони України

Ми зобов’язані перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Бути на один, на два, на десять кроків попереду — щоб зберігати життя наших воїнів і знищувати противника максимально ефективно. Більше роботів — менше втрат. Більше технологій — менше загиблих. Життя українських героїв — найвища цінність! — наголосив Федоров.