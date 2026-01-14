Михайло Федоров — новий міністр оборони України
Верховна Рада України
14 січня Верховна Рада України призначила Михайла Федорова новим очільником Міністерства оборони. Що важливо розуміти, раніше він обіймав посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра цифрової трансформації.

Головні тези:

  • Новий міністр вважає, що ефективна підготовка військових є ключем до зменшення втрат та зростання ефективності у веденні бойових дій.
  • Його головним завданням є забезпечення українських військових передовими технологіями і розвиток стратегій перемоги в кожному технологічному циклі.

Це рішення підтримали 277 народних обранців.

Варто зазначити, що 13 січня парламент провалив голосування за призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Що важливо розуміти, на цю посаду його рекомендував президент України Володимир Зеленський.

На переконання новообраного міністра, не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою, необхідні комплексні зміни.

Наша мета — змінити систему: провести армійську реформу, покращити інфраструктуру на передовій, викорінити брехню й корупцію, зробити лідерство та довіру новою культурою.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

Окрім того, він підтвердив, що має намір назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців.

На переконання Федорова, якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності.

Також новий міністр налаштований вирішити проблему ТЦК.

Ми зобов’язані перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Бути на один, на два, на десять кроків попереду — щоб зберігати життя наших воїнів і знищувати противника максимально ефективно. Більше роботів — менше втрат. Більше технологій — менше загиблих. Життя українських героїв — найвища цінність! — наголосив Федоров.

