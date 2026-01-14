Британія хоче завдати подвійного удару по воєнній машині Путіна

Згідно з даними видання The Times, команда британського лідера Кіра Стармера наразі активно обговорює сценарій спрямування коштів від нафти, вилученої з суден російського тіньового флоту, на посилення військової міці України.

Що відомо про новий план Британії

Як стверджує один із інсайдерів, команда Стармера має намір не лише перекриватиме фінансові потоки до російської військової машини, а й віддавати кошти, отримані від реалізації санкційної нафти, безпосередньо Україні.

Головна проблема наразі полягає в тому, що практична реалізація такого механізму поки що залишається відкритим питанням.

Це стане подвійним ударом по російської воєнній машині — ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України, — пояснило журналістом одне з анонімних джерел.

Окрім того, повідомляється, що британські спецпідрозділи вже активно готуються до можливих рейдів проти суден російського тіньового флоту.

Що важливо розуміти, йдеться про елітні підрозділи, які вміють висаджуватися на танкери з гелікоптерів і захоплювати екіпажі.