Британія хоче завдати подвійного удару по воєнній машині Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія хоче завдати подвійного удару по воєнній машині Путіна

Стармер
Джерело:  The Times

Згідно з даними видання The Times, команда британського лідера Кіра Стармера наразі активно обговорює сценарій спрямування коштів від нафти, вилученої з суден російського тіньового флоту, на посилення військової міці України. 

Головні тези:

  • Лондон збирається перекривати фінансові потоки до російської воєнної машини.
  • До цих операцій будуть залучені елітні британські підрозділи.

Що відомо про новий план Британії

Як стверджує один із інсайдерів, команда Стармера має намір не лише перекриватиме фінансові потоки до російської військової машини, а й віддавати кошти, отримані від реалізації санкційної нафти, безпосередньо Україні.

Головна проблема наразі полягає в тому, що практична реалізація такого механізму поки що залишається відкритим питанням.

Це стане подвійним ударом по російської воєнній машині — ми не лише позбавимо їх незаконних військових доходів, але й знайдемо спосіб допомогти фінансувати опір України, — пояснило журналістом одне з анонімних джерел.

Окрім того, повідомляється, що британські спецпідрозділи вже активно готуються до можливих рейдів проти суден російського тіньового флоту.

Що важливо розуміти, йдеться про елітні підрозділи, які вміють висаджуватися на танкери з гелікоптерів і захоплювати екіпажі.

Такі дії стали можливими після того, як уряд визначив правову основу для операцій у межах санкційного законодавства та закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Що відомо про новий план G7
G7 хоче домовитися з Трампом щодо захисту України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб оголосив про нові успіхи українських воїнів на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?