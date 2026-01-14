Гарантії безпеки для України. Що відомо про новий план G7
Гарантії безпеки для України. Що відомо про новий план G7

G7 хоче домовитися з Трампом щодо захисту України
Джерело:  Financial Times

Члени “Групи семи” мають намір провести зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Давосі та вмовити його долучитися до гарантій безпеки для України після завершення бойових дій

Головні тези:

  • Важливі переговори та домовленості плануються заплановані на 21 січня.
  • Повноцінна реалізація гарантій безпеки для України залежить від згоди президента Трампа.

G7 хоче домовитися з Трампом щодо захисту України

За словами анонімних джерел, до цієї зустрічі з президентом США у Давосі планують доєднатися лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії.

Окрім того, також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Члени “Великої сімки” налаштовані зробити все можливе, щоб заручитися особистою підтримкою Трампа гарантій безпеки для України після завершення бойових дій.

Зокрема, офіційні особи ведуть переговори про деталі зустрічі, яка має відбутися 21 січня і може включити до себе інших лідерів "Коаліції охочих". За словами чиновників, радники з нацбезпеки з коаліції також планують провести окрему зустріч.

Один із інсайдерів чітко дав зрозуміти, що без згоди Дональда Трампа неможливо буде реалізувати розгортання багатонаціональних сил.

Що важливо розуміти, саме це раніше обіцяли Україні Велика Британія та Франція.

Досі важко зрозуміти, що насправді думає Трамп, — зізналося одне з анонімних джерел.

