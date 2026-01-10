Медведєв цинічно погрожує "Орєшніком" країнам Європи

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.
Головні тези:
- Медведєв застерігає Європу від розташування військ в Україні після мирної угоди.
- Росія намагається запобігти розгортанню європейських та НАТО військ на українській території.
- Британія та Франція обіцяли розгорнути війська в Україні після досягнення угоди про мир.
Медведєв погрожує країнам Європи ракетою “Орєшнік”
Медведєв повторив давню позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на території України.
Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети "Орєшнік" на Львівщині.
The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026
Раніше Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-