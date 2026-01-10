Медведєв цинічно погрожує "Орєшніком" країнам Європи
Медведєв цинічно погрожує "Орєшніком" країнам Європи

Медведєв
Джерело:  online.ua

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Головні тези:

  • Медведєв застерігає Європу від розташування військ в Україні після мирної угоди.
  • Росія намагається запобігти розгортанню європейських та НАТО військ на українській території.
  • Британія та Франція обіцяли розгорнути війська в Україні після досягнення угоди про мир.

Медведєв погрожує країнам Європи ракетою “Орєшнік”

Медведєв повторив давню позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на території України.

Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Макрон — ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте.

Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети "Орєшнік" на Львівщині.

Раніше Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

