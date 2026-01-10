Медведєв цинічно погрожує "Орєшніком" країнам Європи

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв опублікував відео з балістичною ракетою "Орєшнік", пригрозивши європейським країнам, які готові розмістити свої війська в Україні після досягнення мирної угоди.

Медведєв погрожує країнам Європи ракетою “Орєшнік”

Медведєв повторив давню позицію Росії про те, що вона не прийме військ жодної країни НАТО на території України.

Європейські недоумки при владі все-таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів повторювалося: Росія не прийме жодних європейських чи натівських військ в Україні, але ні, Мікрон (президент Макрон — ред.) продовжує розповсюджувати цю жалюгідну нісенітницю. Ну, тоді давайте. Ось що ви отримаєте. Поширити

Він проілюстрував свою погрозу відеозаписом із камери спостереження, що зафіксувала приліт ракети "Орєшнік" на Львівщині.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 10, 2026

Раніше Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.