Медведєв накинувся з погрозами на Європу через плани використати заморожені активи РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

Медведєв накинувся з погрозами на Європу через плани використати заморожені активи РФ

Медведєв
Джерело:  online.ua

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що рішення ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні Росія може розцінити як привід для війни проти європейських країн.

Головні тези:

  • Рішення ЄС використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні може спровокувати привід для війни з Росією за словами Медведєва.
  • Медведєв називає такі дії як особливий casus belli з усіма наслідками для Європи.
  • Заяви Медведєва відображають думку і настрої російської верхівки, провоковуючи напругу в міжнародних відносинах.

Медведєв цинічно лякає Європу війною

Медведєв нахабно заявив, що якщо "збожеволілий Євросоюз спробує все ж вкрасти російські активи" і використає їх для репараційної позики Україні, то Росія може розглядати це як привід для війни.

Такі дії у рамках міжнародного права можуть кваліфікуватися як особливий casus belli з усіма наступними наслідками для Брюсселя і окремих країн ЄС. І тоді повернення цих кроків може відбутися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі переможеними ворогами Росії, — цинічно заявив російський посадовець.

Медведєва, як відомо, вважають "рупором" для ексцентричних заяв, які не озвучуються топпосадовцями Росії, але загалом відображають думку і настрої російської верхівки.

Його заява перегукується із погрозами очільника Кремля раніше цього тижня про те, що Європа, мовляв, перешкоджає досягненню миру і що"якщо Європа хоче війни, то Росія готова".

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія — на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків рішення — назвала її категорично неприйнятною.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв цинічно пригрозив США "ядерною відповіддю РФ" через ракети Tomahawk для України
Медведєв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв цинічно назвав Трампа балакучим "миротворцем" та ворогом Росії
Медведєв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Медведєв накинувся з погрозами на Бельгію через заяву міністра оборони
Медведєв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?