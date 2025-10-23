Медведєв цинічно назвав Трампа балакучим "миротворцем" та ворогом Росії
Медведєв цинічно назвав Трампа балакучим "миротворцем" та ворогом Росії

Експрезидент РФ та заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв накинувся на Трампа через нові антиросійські санкції США.

Головні тези:

  • Дмитро Медведєв критикує Трампа за нові антиросійські санкції та називає його ворогом Росії.
  • Медведєв погрожує Україні новими ударами та відкидає ідею перемовин щодо припинення війни.
  • Трамп солідаризувався з Європою у конфлікті з Росією, що може призвести до подальшого загострення ситуації.

Медведєв накинувся на Трампа через нові санкції США проти РФ

Медведєв згадав про скасування Трампом зустрічі з Путіним у Будапешті та нові санкції проти енергетичного сектора Росії. Одіозний політик прямо назвав президента США ворогом країни-агресорки, а його рішення — актом війни.

Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії — отримайте. США — наш супротивник, а їхній балакучий «миротворець» тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена! Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі та ін. Це не скасовує головного: ухвалені рішення — це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з шаленою Європою.

Також Медведєв погрожує Україні новими ударами і відкидає ідею перемовин щодо припинення війни.

Але є в черговому русі трампівського маятника і явний плюс: можна довбати різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод.

