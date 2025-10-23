Експрезидент РФ та заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв накинувся на Трампа через нові антиросійські санкції США.
Головні тези:
- Дмитро Медведєв критикує Трампа за нові антиросійські санкції та називає його ворогом Росії.
- Медведєв погрожує Україні новими ударами та відкидає ідею перемовин щодо припинення війни.
- Трамп солідаризувався з Європою у конфлікті з Росією, що може призвести до подальшого загострення ситуації.
Медведєв накинувся на Трампа через нові санкції США проти РФ
Медведєв згадав про скасування Трампом зустрічі з Путіним у Будапешті та нові санкції проти енергетичного сектора Росії. Одіозний політик прямо назвав президента США ворогом країни-агресорки, а його рішення — актом війни.
Також Медведєв погрожує Україні новими ударами і відкидає ідею перемовин щодо припинення війни.
Але є в черговому русі трампівського маятника і явний плюс: можна довбати різною зброєю по всіх бандерівських ничках без огляду на непотрібні переговори. І добиватися перемоги саме там, де вона тільки можлива. На землі, а не за канцелярським столом. Знищуючи ворогів, а не укладаючи безглуздих угод.
