Якщо у когось із численних коментаторів ще зберігалися ілюзії — отримайте. США — наш супротивник, а їхній балакучий «миротворець» тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці Бандерівського Києва, але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена! Будуть, звичайно, говорити, що він не міг інакше, на нього давили в Конгресі та ін. Це не скасовує головного: ухвалені рішення — це акт війни проти Росії. І тепер Трамп повністю солідаризувався з шаленою Європою.