Експрезидент РФ та заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв лякає країни Європи війною. Одіозний політик висуває 5 версій появи невідомих дронів над ЄС, опосередковано визнаючи, що це російська спецоперація.

Медведєв лякає Європу російськими дронами

Європейські міста охопила епідемія UFD або Unidentified Flying Drones. БПЛА всюди: біля військових баз, в аеропортах, полях та над містами. Чиї – неясно, цинічно зауважує Медведвєв та висуває 5 версій походження дронів над повітряним простором Європи.

Провокації бандерівців з метою покращити постачання зброї та спровокувати війну. Діяльність проросійського підпілля у цих країнах з метою дестабілізації життя в ЄС. Перевірка своїх систем ППО на міцність, що проводиться місцевими спецслужбами. Ігри місцевих охламонів із хуліганськими цілями. Пряме постачання дронів із Росії.

Перша цілком імовірна, хоча шлях звичайного БПЛА зазвичай можна відстежити. Купа безглуздих хохлоуклоністів живе у Європі. Запускати дрони у Європі безпечніше, ніж на передовій, - вигадує Медведєв. Поширити

Друга версія теоретично можлива, але таки сумнівна, за словами одіозного політика.

Люди, що симпатизують нашій країні, не стануть вхолосту витрачати свій ресурс, виходячи з підпілля. Наші «агенти та кроти» чекають на окрему команду.

Спецслужби та національні збройні сили мають перевіряти свою готовність до відбиття атак БПЛА, думає поплічник Путіна.

Четверта версія. Звичайно, місцеві нероби можуть балуватися, запускаючи дрони. Чого не дозволити своїх бюрократів? Гарний спосіб! Поширити

П'яту версію цілком розгорнуто прокоментував у ході валдайських дискусій Президент Росії. Тут додати нічого, до того ж, його слова корелюють і з четвертою версією, каже Медведєв.

Насправді причинами цієї паніки навколо «російських дронів» може бути будь-яка з наведених причин або їхня сукупність. Головне не це. Головне, щоб недалекі європейці відчули на своїй шкурі, що таке небезпека війни. Щоб боялися і тремтіли, як тупі тварини в череді, яких женуть на бійню. Щоб обійтися від страху, передчуючи свій близький і болісний кінець. Поширити

Також Медведєв цинічно накинувся на Мерца та Макрона.