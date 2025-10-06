Експрезидент РФ та заступник секретаря Радбезу Дмитро Медведєв лякає країни Європи війною. Одіозний політик висуває 5 версій появи невідомих дронів над ЄС, опосередковано визнаючи, що це російська спецоперація.
Головні тези:
- Медведєв висуває 5 версій появи дронів над ЄС, лякаючи Європу війною через російську спецоперацію.
- Можливі причини вторгнення дронів, за версіями Медведєва, - “провокації бандерівців”, діяльність проросійського підпілля та ігри місцевих охламонів.
- Медведєв також наголошує на перевірці готовності систем ППО та національних збройних сил до відбиття атак.
Медведєв лякає Європу російськими дронами
Європейські міста охопила епідемія UFD або Unidentified Flying Drones. БПЛА всюди: біля військових баз, в аеропортах, полях та над містами. Чиї – неясно, цинічно зауважує Медведвєв та висуває 5 версій походження дронів над повітряним простором Європи.
Провокації бандерівців з метою покращити постачання зброї та спровокувати війну.
Діяльність проросійського підпілля у цих країнах з метою дестабілізації життя в ЄС.
Перевірка своїх систем ППО на міцність, що проводиться місцевими спецслужбами.
Ігри місцевих охламонів із хуліганськими цілями.
Пряме постачання дронів із Росії.
Друга версія теоретично можлива, але таки сумнівна, за словами одіозного політика.
Люди, що симпатизують нашій країні, не стануть вхолосту витрачати свій ресурс, виходячи з підпілля. Наші «агенти та кроти» чекають на окрему команду.
Спецслужби та національні збройні сили мають перевіряти свою готовність до відбиття атак БПЛА, думає поплічник Путіна.
П'яту версію цілком розгорнуто прокоментував у ході валдайських дискусій Президент Росії. Тут додати нічого, до того ж, його слова корелюють і з четвертою версією, каже Медведєв.
Також Медведєв цинічно накинувся на Мерца та Макрона.
Може тоді вони зрозуміють, що таке війна. І відірвуть голови своїм потворам типу Мерца та Макрона, які заробляють бабло та політичні бали на крові…
