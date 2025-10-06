Экспрезидент РФ и заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев пугает страны Европы войной. Одиозный политик выдвигает пять версий появления неизвестных дронов над ЕС, косвенно признавая, что это российская спецоперация.

Медведев пугает Европу русскими дронами

Европейские города охватила эпидемия UFD или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: у военных баз, в аэропортах, полях и над городами. Чьи — неясно, цинично отмечает Медведев и выдвигает 5 версий происхождения дронов над воздушным пространством Европы.

Провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну. Деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС. Проверка своих систем ПВО на прочность, проводимая местными спецслужбами. Игры местных охламонов с хулиганскими целями. Прямая поставка дронов из России.

Первая вполне вероятна, хотя путь обычного БПЛА обычно можно отследить. Куча бессмысленных хохлоуклонистов живет в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой, — придумывает Медведев. Поделиться

Вторая версия теоретически возможна, но сомнительна, по словам одиозного политика.

Люди, которые симпатизируют нашей стране, не станут холостую тратить свой ресурс, исходя из подполья. Наши «агенты и кроты» ждут отдельной команды.

Спецслужбы и национальные вооруженные силы должны проверять свою готовность к отражению атак БПЛА, считает приспешник Путина.

Четвертая версия. Конечно, местные бездельники могут баловаться, запуская дроны. Чего не разрешить своих бюрократов? Хороший способ! Поделиться

Пятую версию полностью развернуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий президент России. Здесь добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвертой версией, говорит Медведев.

На самом деле, причинами этой паники вокруг «русских дронов» может быть любая из приведенных причин или их совокупность. Главное не это. Главное, чтобы недалекие европейцы почувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и дрожали, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обойтись от страха, предвкушая свой близкий и болезненный конец. Поделиться

Также Медведев цинично набросился на Мерца и Макрона.