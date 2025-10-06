Экспрезидент РФ и заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев пугает страны Европы войной. Одиозный политик выдвигает пять версий появления неизвестных дронов над ЕС, косвенно признавая, что это российская спецоперация.
Главные тезисы
- Медведев представляет пять версий происхождения дронов над Европой, намекая на возможную российскую спецоперацию.
- Среди причин вторжения дронов - “провокации бандеровцев”, деятельность пророссийского подполья, игры местных охламонов.
- Политик обсуждает проверку систем ПВО и готовность к отражению атак со стороны дронов.
Медведев пугает Европу русскими дронами
Европейские города охватила эпидемия UFD или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: у военных баз, в аэропортах, полях и над городами. Чьи — неясно, цинично отмечает Медведев и выдвигает 5 версий происхождения дронов над воздушным пространством Европы.
Провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну.
Деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС.
Проверка своих систем ПВО на прочность, проводимая местными спецслужбами.
Игры местных охламонов с хулиганскими целями.
Прямая поставка дронов из России.
Вторая версия теоретически возможна, но сомнительна, по словам одиозного политика.
Люди, которые симпатизируют нашей стране, не станут холостую тратить свой ресурс, исходя из подполья. Наши «агенты и кроты» ждут отдельной команды.
Спецслужбы и национальные вооруженные силы должны проверять свою готовность к отражению атак БПЛА, считает приспешник Путина.
Пятую версию полностью развернуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий президент России. Здесь добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвертой версией, говорит Медведев.
Также Медведев цинично набросился на Мерца и Макрона.
Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим чудовищам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические баллы в крови…
