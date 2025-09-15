Медведев истерически пообещал странам НАТО войну против России — в чем причина

Экс-президент РФ и заместитель Совбеза ООН Дмитрий Медведев снова угрожает НАТО войной. Причиной которой он назвал вероятное участие ПВО стран Запада в защите Украины от российских дронов и ракет.
Главные тезисы
- Медведев угрожает странам НАТО войной из-за участия их ПВО в защите Украины от российских дронов и ракет.
- Реакция экс-президента РФ вызвана участием НАТО в инициативе 'Восточный страж' и идеями создания бесполетной зоны над Украиной.
- Медведев также начал угрожать ЕС из-за идеи конфискации российских активов в банках, что может привести к серьезным последствиям.
Медведев снова угрожает странам НАТО войной
Так, Медведев насмехается над словами министра обороны Эстонии в адрес России и инициативы НАТО "Восточный часовой".
Также Медведев цинично заявил, что "реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможности для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией".
Еще Медведев начал угрожать ЕС из-за идеи конфискации замороженных российских активов в банках Европы.
Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попытаются изъять нашу собственность до конца века. Все возможные способы. Без погашения требований к ним относительно исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и государственных судах. А в некоторых случаях — во внесудебном порядке.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-