Медведев истерически пообещал странам НАТО войну против России — в чем причина

Экс-президент РФ и заместитель Совбеза ООН Дмитрий Медведев снова угрожает НАТО войной. Причиной которой он назвал вероятное участие ПВО стран Запада в защите Украины от российских дронов и ракет.

Так, Медведев насмехается над словами министра обороны Эстонии в адрес России и инициативы НАТО "Восточный часовой".

Угрожает. Ну, теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее руководители. Порадовала и мощная европейская инициатива "Восточный часовой". Это, похоже, все, что осталось от Коалиции желающих.

Также Медведев цинично заявил, что "реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможности для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией".

Еще Медведев начал угрожать ЕС из-за идеи конфискации замороженных российских активов в банках Европы.