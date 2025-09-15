Медведев истерически пообещал странам НАТО войну против России — в чем причина
Медведев истерически пообещал странам НАТО войну против России — в чем причина

Медведев
Источник:  online.ua

Экс-президент РФ и заместитель Совбеза ООН Дмитрий Медведев снова угрожает НАТО войной. Причиной которой он назвал вероятное участие ПВО стран Запада в защите Украины от российских дронов и ракет.

Главные тезисы

  • Медведев угрожает странам НАТО войной из-за участия их ПВО в защите Украины от российских дронов и ракет.
  • Реакция экс-президента РФ вызвана участием НАТО в инициативе 'Восточный страж' и идеями создания бесполетной зоны над Украиной.
  • Медведев также начал угрожать ЕС из-за идеи конфискации российских активов в банках, что может привести к серьезным последствиям.

Медведев снова угрожает странам НАТО войной

Так, Медведев насмехается над словами министра обороны Эстонии в адрес России и инициативы НАТО "Восточный часовой".

Угрожает. Ну, теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее руководители. Порадовала и мощная европейская инициатива "Восточный часовой". Это, похоже, все, что осталось от Коалиции желающих.

Также Медведев цинично заявил, что "реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможности для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией".

Еще Медведев начал угрожать ЕС из-за идеи конфискации замороженных российских активов в банках Европы.

Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попытаются изъять нашу собственность до конца века. Все возможные способы. Без погашения требований к ним относительно исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления. Во всех возможных международных и государственных судах. А в некоторых случаях — во внесудебном порядке.

