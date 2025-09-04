Одиозный экспрезидент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выверился на Британию. Ранее министр обороны этой страны Джон Гили сообщил, что Британия использовала более 1 млрд фунтов от прибылей из замороженных активов РФ, заделав покупки оружия для ВСУ.
Главные тезисы
- Медведев критикует Британию за финансирование «неонацистов» в Украине из российских средств.
- Использование замороженных активов России для помощи ВСУ стало поводом для серьезного конфликта между странами.
- Медведев угрожает вернуть захваченное имущество Британской Короны в натуральной форме, включая украинскую землю.
Медведев набросился на Гили из-за помощи Украине
Великобритания направила Украине 1,3 млрд долл., полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Медведев цинично считает, что "британские воры передали российские деньги неонацистам".
Последствия? Британия совершила правонарушения, а в России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей.
Медведев угрожает вернуть захваченное в натуральной форме: «украинской землей» и другим недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней.
И, конечно, пообещал отбирать имущество и ценности Британской Короны "в разных местах, включая Россию".
