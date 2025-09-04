Одиозный экспрезидент РФ и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выверился на Британию. Ранее министр обороны этой страны Джон Гили сообщил, что Британия использовала более 1 млрд фунтов от прибылей из замороженных активов РФ, заделав покупки оружия для ВСУ.

Медведев набросился на Гили из-за помощи Украине

Великобритания направила Украине 1,3 млрд долл., полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Медведев цинично считает, что "британские воры передали российские деньги неонацистам".

Последствия? Британия совершила правонарушения, а в России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине. Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей.

Медведев угрожает вернуть захваченное в натуральной форме: «украинской землей» и другим недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней.

Причем одиозный политик отметил, что временно оккупированные территории Украины и так принадлежат России. Поделиться

И, конечно, пообещал отбирать имущество и ценности Британской Короны "в разных местах, включая Россию".