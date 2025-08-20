Медведев истерически набросился с обвинениями на Макрона из-за Украины
Медведев истерически набросился с обвинениями на Макрона из-за Украины

Медведев
Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не примет в виде гарантий безопасности для Киева присутствие в Украине военных государств НАТО.

Главные тезисы

  • Дмитрий Медведев критикует президента Франции Макрона за попытки отправить войска НАТО в Украину.
  • Москва не считает присутствие военных государств НАТО в Украине гарантией безопасности для Киева.

Медведев истерически набросился на Макрона

Об этом одиозный российский политик написал Х.

Безмозглый галльский петух не может отказаться от идеи отправить войска в "Украину". Было ясно заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев, — сказал Медведев, имея в виду президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам российского экс-президента, Москва не согласится на такую гарантию безопасности.

Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника.

