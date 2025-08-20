Медведев истерически набросился с обвинениями на Макрона из-за Украины

Заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не примет в виде гарантий безопасности для Киева присутствие в Украине военных государств НАТО.
Главные тезисы
- Дмитрий Медведев критикует президента Франции Макрона за попытки отправить войска НАТО в Украину.
- Москва не считает присутствие военных государств НАТО в Украине гарантией безопасности для Киева.
Медведев истерически набросился на Макрона
Об этом одиозный российский политик написал Х.
По словам российского экс-президента, Москва не согласится на такую гарантию безопасности.
The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025
But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop.
Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, чтобы доказать, что он король курятника.
