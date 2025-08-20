Медведєв істерично накинувся зі звинуваченнями на Макрона через Україну

Заступник голови ради безпеки й колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не прийме у вигляді гарантій безпеки для Києва присутність в Україні військових держав НАТО.

Медведєв істерично накинувся на Макрона

Про це одіозний російський політик написав у Х.

Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї відправити війська в "Україну". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО в якості миротворців, — сказав Медведєв, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона. Поширити

За словами російського експрезидента, Москва не погодиться на таку гарантію безпеки.

The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."

But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025