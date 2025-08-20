Заступник голови ради безпеки й колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не прийме у вигляді гарантій безпеки для Києва присутність в Україні військових держав НАТО.
Головні тези:
- Політик Росії Дмитро Медведєв звинуватив президента Франції Макрона у спробах відправити війська НАТО в Україну.
- Медведєв стверджує, що Москва не прийме присутність військ Альянсу як гарантії безпеки для Києва.
Медведєв істерично накинувся на Макрона
Про це одіозний російський політик написав у Х.
За словами російського експрезидента, Москва не погодиться на таку гарантію безпеки.
The brainless Gallic rooster can't let go of the idea of sending troops to 'Ukraine.' It's been explicitly stated: NO NATO troops as peacekeepers. Russia won't accept such a "security guarantee."— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 20, 2025
But the hoarse, pathetic bird continues to crow to prove it's king of the coop.
Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника.
