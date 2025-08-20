Медведєв істерично накинувся зі звинуваченнями на Макрона через Україну
Медведєв істерично накинувся зі звинуваченнями на Макрона через Україну

Медедєв
Джерело:  online.ua

Заступник голови ради безпеки й колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва не прийме у вигляді гарантій безпеки для Києва присутність в Україні військових держав НАТО.

Головні тези:

  • Політик Росії Дмитро Медведєв звинуватив президента Франції Макрона у спробах відправити війська НАТО в Україну.
  • Медведєв стверджує, що Москва не прийме присутність військ Альянсу як гарантії безпеки для Києва.

Медведєв істерично накинувся на Макрона

Про це одіозний російський політик написав у Х.

Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї відправити війська в "Україну". Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО в якості миротворців, — сказав Медведєв, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона.

За словами російського експрезидента, Москва не погодиться на таку гарантію безпеки.

Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника.

