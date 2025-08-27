Одиозный заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент РФ Дмитрий Медведев радостно воспринял напряженность в отношениях между Польшей и Украиной и предсказывает большие проблемы обеим странам.
Главные тезисы
- Дмитрий Медведев выразил радость по поводу напряженности между Польшей и Украиной, рассматривая конфликт как возможность испытать проблемы обеим странам.
- Попытка Польши запретить символику, связанную с Бандерой, стала причиной усиления напряженности между странами и конфликта с украинскими националистами.
Медведев цинично радуется напряженным отношениям Польши и Украины из-за решения Навроцкого
Президент Польши Кароль Навроцкий хочет запретить "бандеровскую символику" в стране и снова поднял вопрос "Волынской трагедии". Этим воспользовался Дмитрий Медведев.
Когда ругаются клинические русофобы — ляхи и бандеровцы — это хорошо. Гордые поляки поспорили с неонацистами из Киева на тему массового убийства поляков во время Волынской резни. Новый президент Навроцкий хоть и записная книжка русофоб, но тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой. А те отвечают ему в том духе, что мы хоть и так, не возражаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по-праву младше брать вам, господам польским. И месят друг друга не на шутку уже не первую неделю, поливая говном из брандспойтов.
Медведев цинично говорит, что ждет "когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и говорит: "Что, сынок, помогли тебе твои ляхи?". А дальше результат один. Ну, вы знаете: "Я тебя породил...".
