Одіозний заступник голови Радбезу РФ та експрезидент РФ Дмитро Медведєв радісно сприйняв напруженість у відносинах між Польщею та Україною і “пророкує” великі проблеми обом країнам.
Головні тези:
- Медведєв цинічно радіє напруженим відносинам між Польщею та Україною, сприймаючи конфлікт як можливість для обох країн зазнати проблем.
- Спроба Польщі заборонити символіку, пов'язану з Бандерою, спровокувала осуд та протистояння з українськими націоналістами, що зростає в напруженість між країнами.
- Новий президент Польщі Кароль Навроцький став активним учасником дискусії про Волинську трагедію, що ще більше поглиблює дрейфування українсько-польських відносин.
Медведєв цинічно радіє напруженим відносинам Польщі та України через рішення Навроцького
Президент Польщі Кароль Навроцький хоче заборонити “бандерівську символіку” у країні та знову порушив питання “Волинської трагедії”. Цим скористався Дмитро Медведєв.
Коли лаються клінічні русофоби — ляхи та бандерівці — це добре. Горді поляки посперечалися з неонацистами з Києва на тему масового вбивства поляків під час Волинської різанини. Новий президент Навроцький хоч і записник русофоб, але тему вхопив міцно і цвяхить бандерівських відморозків на Банковій. А ті відповідають йому в тому дусі, що ми хоч і так, не заперечуємо, спадкоємці Степана Бандери, але тому ненавидимо все російське та по-праву молодші брати вам, панам польським. І місять один одного не на жарт уже не перший тиждень, поливаючи гівном із брандспойтів.
Медведєв цинічно каже, що чекає “коли новоявлений Тарас Бульба заявиться на Банкову і каже: «Що, синку, допомогли тобі твої ляхи?». А далі результат один. Ну, ви знаєте: «Я тебе породив…».
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-