Медведєв цинічно радіє новому скандалу між Польщею та Україною — що відомо

Президент Польщі Кароль Навроцький хоче заборонити “бандерівську символіку” у країні та знову порушив питання “Волинської трагедії”. Цим скористався Дмитро Медведєв.

Коли лаються клінічні русофоби — ляхи та бандерівці — це добре. Горді поляки посперечалися з неонацистами з Києва на тему масового вбивства поляків під час Волинської різанини. Новий президент Навроцький хоч і записник русофоб, але тему вхопив міцно і цвяхить бандерівських відморозків на Банковій. А ті відповідають йому в тому дусі, що ми хоч і так, не заперечуємо, спадкоємці Степана Бандери, але тому ненавидимо все російське та по-праву молодші брати вам, панам польським. І місять один одного не на жарт уже не перший тиждень, поливаючи гівном із брандспойтів.