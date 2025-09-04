Одіозний експрезидент РФ та заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв “визвірився” на Британію. Раніше міністр оборони цієї країни Джон Гілі повідомив, що Британія використала понад 1 млрд фунтів від прибутків зі заморожених активів РФ задял купівлі зброї для ЗСУ.

Медведєв накинувся на Гілі через допомогу Україні

Великобританія направила Україні 1,3 млрд дол, отриманих як прибуток від використання заморожених активів Росії. Медведєв цинічно вважає, що “британські злодії передали російські гроші неонацистам”.

Наслідки? Британія вчинила правопорушення, а в Росії виникло, як кажуть юристи, право вимоги до неї та до нинішньої бандерівської України. Але з урахуванням того, що в судовому порядку ці гроші зі зрозумілих причин не стягнути, наша країна має лише один спосіб повернення цінностей.

Медведєв погрожує повернути захоплене у натуральній формі: «українською землею» та іншим нерухомим та рухомим майном, розташованим на ній.

Причому одіозний політик зазначив, що тимчасово окуповані території України й “так належать Росії”. Поширити

І, звісно, пообіцяв відбирати майно та цінності Британської Корони “у різних місцях, включно з Росією”.