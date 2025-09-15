Медведєв істерично пообіцяв країнам НАТО війну проти Росії — в чому причина

Експрезидент РФ та заступник Радбезу ООН Дмитро Медведєв знову погрожує НАТО війною. Причиною якої він назвав ймовірну участь ППО країн Заходу у захисті України від російських дронів і ракет.
Головні тези:
- Медведєв погрожує війною країнам НАТО через участь ППО в захисті України від російських дронів та ракет.
- Реакція експрезидента РФ викликана участю НАТО в ініціативі «Східний вартовий» та ідеями створення безпольотної зони над Україною.
- Медведєв погрожує не лише НАТО, але й ЄС через можливу конфіскацію російських активів у банках, що призведе до серйозних наслідків.
Медведєв знову погрожує країнам НАТО війною
Так, Медведєв насміхається над словами міністра оборони Естонії на адресу Росії та ініціативи НАТО “Східний вартовий”.
Також Медведєв цинічно заявив, що “реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення «безпольотної зони над «Україною» та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне — війну НАТО з Росією”.
Ще Медведєв почав погрожувати ЄС через ідею конфіскації заморожених російських активів у банках Європи.
Якщо це станеться, Росія переслідуватиме держави Євросоюзу, а також євродегенератів із Брюсселя та окремих країн ЄС, які спробують вилучити нашу власність, до кінця століття. Усі можливі способи. Без погашення вимог до них щодо позовної чи набувальної давності, а також без давності притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини. У всіх можливих міжнародних та національних судах. А в деяких випадках — у позасудовому порядку.
