Медведєв істерично пообіцяв країнам НАТО війну проти Росії — в чому причина

Експрезидент РФ та заступник Радбезу ООН Дмитро Медведєв знову погрожує НАТО війною. Причиною якої він назвав ймовірну участь ППО країн Заходу у захисті України від російських дронів і ракет.

Медведєв знову погрожує країнам НАТО війною

Так, Медведєв насміхається над словами міністра оборони Естонії на адресу Росії та ініціативи НАТО “Східний вартовий”.

Погрожує. Ну, тепер тримайся. Чим менша країна, тим задиристішими і дурнішими є керівники. Потішила й потужна європейська ініціатива «Східний вартовий». Це, схоже, все, що лишилося від «Коаліції охочих». Поширити

Також Медведєв цинічно заявив, що “реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення «безпольотної зони над «Україною» та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне — війну НАТО з Росією”.

Ще Медведєв почав погрожувати ЄС через ідею конфіскації заморожених російських активів у банках Європи.