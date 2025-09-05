Медведєв цинічно накинувся на Фінляндію та країни Балтії через допомогу Україні

Одіозний експрезидент Росії та чільний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову видав порцію маячні у бік країн Балтії та Фінляндії. І, звісно, не забув про Україну.

Медведєв злякався “військової активності” країн Балтії

РФ необхідно підвищити надійність захисту держкордону через посилення військової активності країн Балтії, - цинічно зазначив Медведєв. Поширити

Про це Медведєв заявив під час робочої поїздки до Північно-Західного федерального округу.

Європа придумала собі "російську загрозу", щоб згуртувати електорат і витратити гроші. Фінляндія та інші західні сусіди втратили дуже великі гроші, закрившись від Росії, вважає Медведєв.

Медведєв здивований тим, що “Фінляндія навіщось лізе в українське запитання”, але ніякого толку від цього немає.

Також він нахабно заявив, що жодні "гарантії безпеки" по Україні не можуть бути розроблені без урахування думки Росії.