Медведев цинично набросился на Финляндию и страны Балтии из-за помощи Украине

Одиозный экспрезидент России и главный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова выдал порцию бреда в сторону стран Балтии и Финляндии. И, конечно, не забыл Украину.

Медведев испугался "военной активности" стран Балтии

РФ необходимо повысить надежность защиты госграницы из-за усиления военной активности стран Балтии, – цинично отметил Медведев. Поделиться

Об этом Медведев заявил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Европа придумала себе "российскую угрозу", чтобы сплотить электорат и потратить деньги. Финляндия и другие западные соседи потеряли очень большие деньги, закрывшись от России, считает Медведев.

Медведев удивлен тем, что "Финляндия зачем-то лезет в украинский вопрос", но никакого толка от этого нет.

Также он нагло заявил, что никакие "гарантии безопасности" по Украине не могут быть разработаны без учета мнения России.