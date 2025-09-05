Медведев цинично набросился на Финляндию и страны Балтии из-за помощи Украине
Медведев цинично набросился на Финляндию и страны Балтии из-за помощи Украине

Медведев
Источник:  online.ua

Одиозный экспрезидент России и главный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова выдал порцию бреда в сторону стран Балтии и Финляндии. И, конечно, не забыл Украину.

Главные тезисы

  • Медведев обвинил Финляндию и страны Балтии в поддержке Украины, вызвав беспокойство со стороны России.
  • Медведев выразил заботу о надежности защиты госграницы России из-за предполагаемой военной активности стран Балтии.

Медведев испугался "военной активности" стран Балтии

РФ необходимо повысить надежность защиты госграницы из-за усиления военной активности стран Балтии, – цинично отметил Медведев.

Об этом Медведев заявил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Европа придумала себе "российскую угрозу", чтобы сплотить электорат и потратить деньги. Финляндия и другие западные соседи потеряли очень большие деньги, закрывшись от России, считает Медведев.

Медведев удивлен тем, что "Финляндия зачем-то лезет в украинский вопрос", но никакого толка от этого нет.

Также он нагло заявил, что никакие "гарантии безопасности" по Украине не могут быть разработаны без учета мнения России.

Россия никому в Европе не угрожает, не стремится к "перекраиванию границ", - лживо грезит Медведев.

