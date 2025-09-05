Медведев цинично набросился на Финляндию и страны Балтии из-за помощи Украине

Одиозный экспрезидент России и главный заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова выдал порцию бреда в сторону стран Балтии и Финляндии. И, конечно, не забыл Украину.
Главные тезисы
- Медведев обвинил Финляндию и страны Балтии в поддержке Украины, вызвав беспокойство со стороны России.
- Медведев выразил заботу о надежности защиты госграницы России из-за предполагаемой военной активности стран Балтии.
Медведев испугался "военной активности" стран Балтии
Об этом Медведев заявил во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
Европа придумала себе "российскую угрозу", чтобы сплотить электорат и потратить деньги. Финляндия и другие западные соседи потеряли очень большие деньги, закрывшись от России, считает Медведев.
Медведев удивлен тем, что "Финляндия зачем-то лезет в украинский вопрос", но никакого толка от этого нет.
Также он нагло заявил, что никакие "гарантии безопасности" по Украине не могут быть разработаны без учета мнения России.
