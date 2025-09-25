Медведев истерически угрожает Украине и США на фоне заявления Зеленского

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.
Главные тезисы
- Медведев ответил угрозой на заявление Зеленского о бомбоубежищах и напомнил о возможном применении силовых действий Россией.
- Зеленский получил поддержку от президента США и намекнул на возможные удары по российским целям.
- Напряженность в отношениях между Россией, Украиной и США возрастает, приводя к угрозам и острым заявлениям.
Медведев набросился с угрозами на Зеленского и США
В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экспрезидент страны-агрессорки сказал, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".
Он добавил, что и "американцам об этом следует помнить".
Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что у него "четкая поддержка" президента США Дональда Трампа по ударам по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, производящим оружие.
Также он намекнул, что и "центры российских властей, такие как Кремль, важны на столе переговоров".
