Медведев истерически угрожает Украине и США на фоне заявления Зеленского
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев истерически угрожает Украине и США на фоне заявления Зеленского

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.

Главные тезисы

  • Медведев ответил угрозой на заявление Зеленского о бомбоубежищах и напомнил о возможном применении силовых действий Россией.
  • Зеленский получил поддержку от президента США и намекнул на возможные удары по российским целям.
  • Напряженность в отношениях между Россией, Украиной и США возрастает, приводя к угрозам и острым заявлениям.

Медведев набросился с угрозами на Зеленского и США

В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экспрезидент страны-агрессорки сказал, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".

Он добавил, что и "американцам об этом следует помнить".

Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что у него "четкая поддержка" президента США Дональда Трампа по ударам по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, производящим оружие.

Также он намекнул, что и "центры российских властей, такие как Кремль, важны на столе переговоров".

Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, им это потребуется в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине каждый день будем отвечать. Если они атакуют нас, мы им ответим, — сказал Зеленский.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев свирепствует из-за использования Британией замороженных активов РФ для помощи ВСУ
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев цинично набросился на Финляндию и страны Балтии из-за помощи Украине
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев истерически пообещал странам НАТО войну против России — в чем причина
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?