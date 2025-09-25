Медведев истерически угрожает Украине и США на фоне заявления Зеленского

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации, бывший президент Дмитрий Медведев ответил угрозой на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что кремлевские чиновники должны знать, где ближайшее бомбоубежище.

Медведев набросился с угрозами на Зеленского и США

В своем заявлении, которое цитируют российские СМИ, экспрезидент страны-агрессорки сказал, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".

Он добавил, что и "американцам об этом следует помнить".

Как известно, Зеленский в интервью Axios рассказал, что у него "четкая поддержка" президента США Дональда Трампа по ударам по российским целям, в частности по энергетической инфраструктуре и предприятиям, производящим оружие.

Также он намекнул, что и "центры российских властей, такие как Кремль, важны на столе переговоров".